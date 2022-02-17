На мероприятии GTC 2022 для разработчиков.

До сих пор глава NVIDIA не скрывал только своих намерений выступить на открытии технологической конференции GTC в двадцатых числах марта, но более подробно о содержании своего доклада предпочитал не распространяться. Публикация квартальной и годовой отчётности стала для основателя компании достойным поводом снять завесу тайны с повестки GTC 2022, и он кратко перечислил основные темы, которые будут затронуты на грядущей конференции.

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Источник изображения: NVIDIA

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Прежде всего, руководство NVIDIA обещает в марте рассказать о новых чипах и платформах, прорывах в сфере робототехники и искусственного интеллекта, а также перспективах развития виртуальной среды Ominverse. Свои доклады на мероприятии представят компании Deloitte, Epic Games, Mercedes-Benz, Microsoft, Pfizer, Sony, Visa, Walt Disney, Zoom и многие другие. В общем, есть шанс, что и об аппаратных новинках игрового мира NVIDIA в этот период тоже расскажет.