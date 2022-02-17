Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA за прошлый год выручила от реализации игровых компонентов более $12,4 млрд
О чисто майнинговых доходах стоит рассказать отдельно.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену

Компания NVIDIA тридцатого января закрыла не только четвёртый квартал, но и весь 2022 фискальный год. Сейчас в календаре этого американского разработчика графических решений уже наступил 2023 год, что и отображается в прилагаемых таблицах. К слову, на открытии квартального мероприятия глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) дал понять, что в текущем году компания представит много новых продуктов, хотя позднее разговор о новинках перевёл преимущественно в русло Arm-совместимых центральных процессоров для серверного и автомобильного применения.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

По традиции, представители компании заявили, что ситуация с доступностью компонентов будет улучшаться с каждым кварталом, и ко второму полугодию должна в той или иной мере нормализоваться. Графические и игровые решения продолжают формировать основную часть выручки NVIDIA. В прошедшем квартале первые увеличили профильную часть выручки на 45% до $4,42 млрд, а вторые – на 37% до $3,42 млрд, тогда как совокупная выручка компании выросла за период на 53% до рекордных $7,64 млрд.

Источник изображения: NVIDIA

В целом по итогам фискального года NVIDIA выручила от реализации игровых компонентов $12,5 млрд, и на этом направлении её доходы увеличились синхронно с совокупным, на 61%. Всего же по итогам года NVIDIA выручила $26,9 млрд, причём на направлении профессиональной графики её выручка удвоилась до $2,1 млрд. Текущий квартал компания рассчитывает завершить увеличением выручки до $8,1 млрд, но преимущественно за счёт серверного сегмента, поскольку в игровом сегменте наблюдается сезонный спад, и ситуацию традиционно портят компоненты для игровых консолей.

анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Необычная RTX 3080 по цене 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Заметим, что рекордная выручка NVIDIA не успокоила инвесторов, которые обеспокоены высокой зависимостью бизнеса компании от криптовалютного рынка и ростом затрат. В результате курс акций компании после закрытия торгов снизился на два с лишним процента.

#nvidia #аналитика #финансы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Семейство видеокарт NVIDIA Ada Lovelace дебютирует в сентябре
Немецкие учёные убеждены, что водородный транспорт на дорогах не приживётся
Сроки поставок некоторых процессоров выросли до двух лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
436
Мои впечатления от игры Call of Juarez
17
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S Animate
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i7-11700КF
4
Зачем компания AMD купила компанию Xilinx и чего ждать от будущих процессоров AMD
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
4
Серия GRID, как типичный представитель кольцевых аркадных гонок
5
Ключ для Windows 10 Pro продают за $7.40 в магазине KeysOFF

Сейчас обсуждают

SeregaMK
10:11
Продам свой экземпляр коллекционеру, дорого)
Обзор процессора Intel Core i7-8086K: какой же ты, эксклюзив?
Jaster
10:10
Главный вопрос не затронут - клок есть? )
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
warmuza
10:09
В жопу иди как раз ты, а мы сходим в ДНС за очередной покупкой. А вечером в ресторанчик.
Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 65 000 рублей
Ilia Vlx
10:09
Да нет в 5600XT 8 gb памяти. Или автор их добавил самостоятельно путём склеивания ебала к текстолиту?
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i7-11700КF
Dmitry Mitry
10:07
Смысл нарезать кольца без физики, интерес в чем? Весь интерес кольцевых гонок в физике, в контроле машины, траекториях. Без этого там нечего делать. Если в гоночной игре нет физики, ее заменяют аркадн...
Серия GRID, как типичный представитель кольцевых аркадных гонок
Bers2k
10:07
Балабол, дайте денег я вам все построю. А потом по сути два варианта вот ракета дороже в 10 раз или "ну не шмогла я, не шмогла"
Консоль Steam Deck получила поддержку Proton 7.0
Шешенбек Тант-Оглы
10:06
Я доски отдельно, шифр отдельно, у меня уже клиенты есть на шифр и на доски, металлолом тоже сдам. Неплохой кэш подниму
Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 65 000 рублей
Герман Попок
10:05
Рх6900хт,прямо сейчас с Германии по 101тыс и это почти рек.цена,точно также и с 6700хт за 60тыс
Падение цен на видеокарты в магазинах РФ привело к значительному улучшению окупаемости майнинга
Dmitry Mitry
10:04
Forza Motorsport один из лучших автосимов во-первых. Во-вторых забыл Project Cars 2, да и еще хватает там игр. При чем здесь Underground не понял. Shift был неплохой игрой, а Underground помои. Физик...
Серия GRID, как типичный представитель кольцевых аркадных гонок
swr5
10:04
я его просто забанил и наслаждаюсь (сюда попал лишь случайно из ссылок сбоку на последние комментарии).
Майнер разблокировал BIOS на видеокарте Radeon RX 5600/5700 при помощи безопасной прошивки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем