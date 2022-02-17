О чисто майнинговых доходах стоит рассказать отдельно.

Компания NVIDIA тридцатого января закрыла не только четвёртый квартал, но и весь 2022 фискальный год. Сейчас в календаре этого американского разработчика графических решений уже наступил 2023 год, что и отображается в прилагаемых таблицах. К слову, на открытии квартального мероприятия глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) дал понять, что в текущем году компания представит много новых продуктов, хотя позднее разговор о новинках перевёл преимущественно в русло Arm-совместимых центральных процессоров для серверного и автомобильного применения.

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Источник изображения: NVIDIA

По традиции, представители компании заявили, что ситуация с доступностью компонентов будет улучшаться с каждым кварталом, и ко второму полугодию должна в той или иной мере нормализоваться. Графические и игровые решения продолжают формировать основную часть выручки NVIDIA. В прошедшем квартале первые увеличили профильную часть выручки на 45% до $4,42 млрд, а вторые – на 37% до $3,42 млрд, тогда как совокупная выручка компании выросла за период на 53% до рекордных $7,64 млрд.

Источник изображения: NVIDIA

В целом по итогам фискального года NVIDIA выручила от реализации игровых компонентов $12,5 млрд, и на этом направлении её доходы увеличились синхронно с совокупным, на 61%. Всего же по итогам года NVIDIA выручила $26,9 млрд, причём на направлении профессиональной графики её выручка удвоилась до $2,1 млрд. Текущий квартал компания рассчитывает завершить увеличением выручки до $8,1 млрд, но преимущественно за счёт серверного сегмента, поскольку в игровом сегменте наблюдается сезонный спад, и ситуацию традиционно портят компоненты для игровых консолей.

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Заметим, что рекордная выручка NVIDIA не успокоила инвесторов, которые обеспокоены высокой зависимостью бизнеса компании от криптовалютного рынка и ростом затрат. В результате курс акций компании после закрытия торгов снизился на два с лишним процента.