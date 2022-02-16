Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Немецкие учёные убеждены, что водородный транспорт на дорогах не приживётся
Даже грузовой.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-23% за день на RTX 3070 Gigabyte
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену

Сторонники использования водорода в качестве источника электроэнергии для передвижения грузов и пассажиров утверждают, что авиационный, морской и железнодорожный транспорт могут составить компанию наземному грузовому в этой специфической сфере. Преимуществами водородных топливных ячеек, по их мнению, является меньшая по сравнению с тяговыми аккумуляторами масса и способность быстрее восполнять запас хода.

реклама

Группа немецких исследователей, на статью которых в издании Nature ссылается ресурс Electrek, убеждена в отсутствии у водородных силовых установок внятных коммерческих перспектив даже в сегменте наземного грузового транспорта.

Источник изображения: Electrek

анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Необычная RTX 3080 по цене 3070
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Мало того, что инфраструктура по добыче, хранению и транспортировке водорода требует колоссальных затрат на своё развитие, так и её эффективность оставляет желать лучшего – аккумуляторные электромобили в этом смысле эффективнее раза в три. По мнению авторов исследования, к моменту появления достаточного количества грузовиков на водородных топливных ячейках (около 2027 года) уже будут существовать аккумуляторы нового поколения, которые увеличат запас хода транспортных средств и снизят их массу. Зарядные станции на один мегаватт позволят быстро заряжать тяговую батарею магистральных тягачей, и актуальность водородного транспорта в коммерческом сегменте можно будет активно оспаривать.

#аналитика #электромобили #водородный топливный элемент
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Серверный сегмент станет для NVIDIA локомотивом роста выручки в ближайшее время
Выручка от реализации полупроводниковых компонентов в прошлом году превысила $555 млрд
Сроки поставок некоторых процессоров выросли до двух лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О новой соц. сети Павла Дурова на криптовалюте TON и возможности на этом заработать
71
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
111
Hellgate: London - краткий обзор игры
40
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
34
Мои впечатления от игры Call of Juarez
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i7-11700КF
1
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S Animate
1

Сейчас обсуждают

Леонид Мокривский
14:10
Похер, в реестре можно подделать
Работа Cyberpunk 2077 не гарантируется на видеокартах NVIDIA 700, а после 15 июня и на Windows 7
Зеновий Радеонович
14:08
Идея правильная, жаль, реализация как всегда подкачает (тотальный распил). Да и 5%, все таки мало. 15-20% норм. И не слишком поднимет стоимость и норм бюджет на рос. игры.
СМИ: Минцифры предлагает обложить Steam налогом, чтобы финансировать отечественные патриотические игры
sop18
14:08
Какой укрошедевр нашел))).
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Lat
14:07
Этот толстый господин не спрашивал меня относительно того, хочу ли я поделиться своей 13-й зарплатой с жителями Донбасса. Целый год вкалываю, чтобы получить под новогодние праздники хорошую добавку к ...
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Леонид Мокривский
14:07
По секрету скажус большинству людей, особенно в нашей стране не сдались эти видеокарты и процы новые, им лишь бы в браузере посидеть, кино посмотреть и там презентацию сделать. Для этого хватит Рязани...
Работа Cyberpunk 2077 не гарантируется на видеокартах NVIDIA 700, а после 15 июня и на Windows 7
sop18
14:07
В новоизобретенной мове чего только нет.))) Даже міжповерховий дротохід есть))). С кожным хмарочосом.))) Какой шедевр.)))
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Yuri Myakotin
14:06
Давно пора приравнять патриотизм к слабоумию, а его пропаганду - к изнасилованию.
СМИ: Минцифры предлагает обложить Steam налогом, чтобы финансировать отечественные патриотические игры
Mechanical Man
14:03
Тема сисек не раскрыта. Если до сих пор выпускают и линии не закрыли, а цеха в ТЦ не перепрофилировали, то значит эта продукция где-то да востребована. А боевой технике, чтобы считаться надёжной не о...
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Алексей Трепецкий
14:01
Все приложения запускались? Как вообщем впечатление?
Intel разрешит соседство в своих процессорах архитектур RISC-V и Arm
Lat
14:01
В украинском языке нет слова "гутарить".
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем