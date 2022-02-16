Даже грузовой.

Сторонники использования водорода в качестве источника электроэнергии для передвижения грузов и пассажиров утверждают, что авиационный, морской и железнодорожный транспорт могут составить компанию наземному грузовому в этой специфической сфере. Преимуществами водородных топливных ячеек, по их мнению, является меньшая по сравнению с тяговыми аккумуляторами масса и способность быстрее восполнять запас хода.

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Группа немецких исследователей, на статью которых в издании Nature ссылается ресурс Electrek, убеждена в отсутствии у водородных силовых установок внятных коммерческих перспектив даже в сегменте наземного грузового транспорта.

Источник изображения: Electrek

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Мало того, что инфраструктура по добыче, хранению и транспортировке водорода требует колоссальных затрат на своё развитие, так и её эффективность оставляет желать лучшего – аккумуляторные электромобили в этом смысле эффективнее раза в три. По мнению авторов исследования, к моменту появления достаточного количества грузовиков на водородных топливных ячейках (около 2027 года) уже будут существовать аккумуляторы нового поколения, которые увеличат запас хода транспортных средств и снизят их массу. Зарядные станции на один мегаватт позволят быстро заряжать тяговую батарею магистральных тягачей, и актуальность водородного транспорта в коммерческом сегменте можно будет активно оспаривать.