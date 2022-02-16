Японский сайт Nikkei Asian Review опубликовал своеобразный дайджест новостей о дефиците полупроводниковых компонентов, опирающийся на актуальную информацию из различных источников. По данным одного из американских дистрибьюторов электронных компонентов, в феврале сроки поставки 16-разрядных процессоров выросли до 44 недель по сравнению с октябрём прошлого года, когда этот показатель был на 15 недель короче. Поставки некоторых процессоров вообще приходится ждать до 99 недель, как утверждает источник.
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При этом средняя стоимость процессоров в прошлом году выросла на 15%. Производители электронных устройств вынуждены были сократить объёмы выпуска продукции на десятки процентов. Сохраняется и значительная неопределённость по срокам победы над дефицитом. Фактически, в сегменте зрелых техпроцессов, от 40 нм и старше, объёмы производства в прошлом году выросли всего на 4%, и только среди техпроцессов 28 нм и «моложе» увеличение объёмов производства достигло 13%. Автомобили и бытовая техника, как и компьютеры, до сих пор полагаются на использование компонентов, выпущенных с использованием достаточно старой литографии. Усилия же производителей чипов нередко направлены на экспансию передовых техпроцессов, и это не решает текущих проблем отрасли.