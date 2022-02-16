А вы говорите – обещанного три года ждут.

Японский сайт Nikkei Asian Review опубликовал своеобразный дайджест новостей о дефиците полупроводниковых компонентов, опирающийся на актуальную информацию из различных источников. По данным одного из американских дистрибьюторов электронных компонентов, в феврале сроки поставки 16-разрядных процессоров выросли до 44 недель по сравнению с октябрём прошлого года, когда этот показатель был на 15 недель короче. Поставки некоторых процессоров вообще приходится ждать до 99 недель, как утверждает источник.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр Необычная RTX 3080 по цене 3070 RTX 3070 уже дешевле 100 тр -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

При этом средняя стоимость процессоров в прошлом году выросла на 15%. Производители электронных устройств вынуждены были сократить объёмы выпуска продукции на десятки процентов. Сохраняется и значительная неопределённость по срокам победы над дефицитом. Фактически, в сегменте зрелых техпроцессов, от 40 нм и старше, объёмы производства в прошлом году выросли всего на 4%, и только среди техпроцессов 28 нм и «моложе» увеличение объёмов производства достигло 13%. Автомобили и бытовая техника, как и компьютеры, до сих пор полагаются на использование компонентов, выпущенных с использованием достаточно старой литографии. Усилия же производителей чипов нередко направлены на экспансию передовых техпроцессов, и это не решает текущих проблем отрасли.