И будет оснащаться 5-нм графическими процессорами, выпускаемыми TSMC.

Известный своими прогнозами о будущих видеокартах Greymon55 не стал оставаться в стороне от активного обсуждения планов AMD, и добавил к ним примерный перечень конкурирующих с носителями архитектуры RDNA 3 графических решений. По его мнению, 5-нм техпроцесс TSMC будет использоваться для производства графических процессоров Navi 31 и Navi 32, которые лягут в основу серии видеокарт Radeon RX 7900 и Radeon RX 7800 соответственно.

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Источник изображения: Twitter, Greymon55

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Семейство видеокарт NVIDIA с архитектурой Ada Lovelace, по мнению источника, дебютирует в сентябре текущего года, и будет оснащаться 5-нм графическими процессорами производства TSMC. Сотрудничество с Samsung Electronics в этой сфере, судя по всему, либо будет прекращено полностью, либо заметно сократится в масштабах.