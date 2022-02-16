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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Семейство видеокарт NVIDIA Ada Lovelace дебютирует в сентябре
И будет оснащаться 5-нм графическими процессорами, выпускаемыми TSMC.
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Известный своими прогнозами о будущих видеокартах Greymon55 не стал оставаться в стороне от активного обсуждения планов AMD, и добавил к ним примерный перечень конкурирующих с носителями архитектуры RDNA 3 графических решений. По его мнению, 5-нм техпроцесс TSMC будет использоваться для производства графических процессоров Navi 31 и Navi 32, которые лягут в основу серии видеокарт Radeon RX 7900 и Radeon RX 7800 соответственно.

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Источник изображения: Twitter, Greymon55

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Семейство видеокарт NVIDIA с архитектурой Ada Lovelace, по мнению источника, дебютирует в сентябре текущего года, и будет оснащаться 5-нм графическими процессорами производства TSMC. Сотрудничество с Samsung Electronics в этой сфере, судя по всему, либо будет прекращено полностью, либо заметно сократится в масштабах.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx #ada lovelace
3
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tr4nc3v1b3
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Paxton Fettel
12:29
В этом году шедеврических игр не планируется. Как и в следующем по моему. Так что эти ваши куски текстолита с названием порноактрисы (и с ценой как на порноактрису) могут понадобиться только майнерам.
Семейство видеокарт NVIDIA Ada Lovelace дебютирует в сентябре
Zmax
12:26
хохлов там уже давно нет, им же паспорта русские дарили.
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Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Keks789
12:24
Как после перегрева выглядит ))
Торт уместен: AORUS продемонстрировала съедобную материнскую плату
Игорь Сиерра
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Ну да, по мнению афтара, простую логику надо на ардуине реализовать. Жертва еги однако.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Kasyan
12:22
Особенно Интел со своим костыльм Раптором 8C+16с.
AMD впервые обошла Intel по величине капитализации
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