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Новости Hardware Алексей Сычёв
Поддержка платформы AMD Socket AM5 реализована в HWiNFO
А соответствующие процессоры появятся лишь во втором полугодии.
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Выпущенная на этой неделе версия 7.20 утилиты HWiNFO, согласно списку изменений, расширила поддержку будущей платформы AMD Socket AM5, которая обеспечит поддержку процессоров семейства Ryzen 7000, памяти типа DDR5 и шины PCI Express 5.0. С точки зрения архитектуры самих процессоров переход на Zen 4 обещает обеспечить прирост производительности, а новая 5-нм технология изготовления может как улучшить частотный потенциал, так и снизить уровень энергопотребления.

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Источник изображения: HWiNFO

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Дебют платформы Socket AM5 намечен на следующее полугодие. Попутно утилита HWiNFO реализовала поддержку версии GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти, а также представленной относительно недавно GeForce RTX 3050. Утилита позволяет получать различную информацию о компонентах системы, поэтому обновляется заблаговременно в ожидании выхода новых комплектующих.

#amd #amd zen 4 #hwinfo #raphael #socket am5
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