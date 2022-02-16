Выпущенная на этой неделе версия 7.20 утилиты HWiNFO, согласно списку изменений, расширила поддержку будущей платформы AMD Socket AM5, которая обеспечит поддержку процессоров семейства Ryzen 7000, памяти типа DDR5 и шины PCI Express 5.0. С точки зрения архитектуры самих процессоров переход на Zen 4 обещает обеспечить прирост производительности, а новая 5-нм технология изготовления может как улучшить частотный потенциал, так и снизить уровень энергопотребления.
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Дебют платформы Socket AM5 намечен на следующее полугодие. Попутно утилита HWiNFO реализовала поддержку версии GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти, а также представленной относительно недавно GeForce RTX 3050. Утилита позволяет получать различную информацию о компонентах системы, поэтому обновляется заблаговременно в ожидании выхода новых комплектующих.