А соответствующие процессоры появятся лишь во втором полугодии.

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-23% за день на RTX 3070 Gigabyte

Выпущенная на этой неделе версия 7.20 утилиты HWiNFO, согласно списку изменений, расширила поддержку будущей платформы AMD Socket AM5, которая обеспечит поддержку процессоров семейства Ryzen 7000, памяти типа DDR5 и шины PCI Express 5.0. С точки зрения архитектуры самих процессоров переход на Zen 4 обещает обеспечить прирост производительности, а новая 5-нм технология изготовления может как улучшить частотный потенциал, так и снизить уровень энергопотребления.

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Источник изображения: HWiNFO

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Дебют платформы Socket AM5 намечен на следующее полугодие. Попутно утилита HWiNFO реализовала поддержку версии GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти, а также представленной относительно недавно GeForce RTX 3050. Утилита позволяет получать различную информацию о компонентах системы, поэтому обновляется заблаговременно в ожидании выхода новых комплектующих.