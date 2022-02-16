По информации японского ресурса Nikkei Asian Review, строительство предприятия TSMC в штате Аризона ведётся с отставанием от первоначально намеченного графика на три или шесть месяцев. Компания намеревалась начать монтаж оборудования в готовых цехах предприятия к сентябрю текущего года, но теперь сообщает поставщикам, что этот момент наступит не ранее февраля или марта 2023 года.
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Задержка вызвана как фактором пандемии, так и бюрократическими проволочками с получением разного рода лицензий и разрешений. На территории Тайваня при строительстве новых предприятий TSMC обычно успевает приступить к монтажу оборудования через 12 или 15 месяцев после начала строительства производственных корпусов. Ещё год уходит на настройку оборудования и отладку технологических процессов, после чего предприятие обычно готово серийно выпускать продукцию.
На предприятии в США компания намеревается начать производство чипов не ранее первого квартала 2024 года, и пока всё ещё надеется приступить к монтажу оборудования до конца текущего года. Отраслевые эксперты считают, что некоторые задержки в процессе строительства предприятия за пределами Тайваня для TSMC неизбежны. Ситуацию усугубляет и нехватка рабочих рук в Аризоне, где та же Intel активно привлекает рабочую силу к строительству своих предприятий.