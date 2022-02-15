На олигопольном рынке подобные шаги проще реализовать.

Традиционно рынок микросхем памяти характеризовался цикличностью, резко менявшей цены и доходы производителей, но сейчас спрос вышел на новый уровень, и производители памяти, по словам Bloomberg, не намерены допустить резких падений цен в результате перенасыщения рынка.

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Источник изображения: TSMC

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По крайней мере, Samsung Electronics на правах крупнейшего производителя памяти обещает ориентироваться на сохранение прибыльности бизнеса, и не гнаться за увеличением доли рынка. SK hynix тоже планирует тщательно контролировать складские запасы, чтобы не допустить резких колебаний цен. Micron считает, что нынешний цикл будет характеризоваться более плавным изменением цен на память, поскольку многие сегменты рынка испытывают потребность в этом типе продукции, которую не так просто будет удовлетворить.