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Новости Hardware Алексей Сычёв
Denso станет вторым японским акционером предприятия TSMC
Не только компании Sony предстоит поднимать японскую полупроводниковую отрасль с колен.
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До сих пор считалось, что Sony останется крупнейшим акционером строящегося в Японии предприятия TSMC, хотя ориентация его деятельности на нужды автопрома тоже изначально обсуждалась. Теперь Reuters со ссылкой на заявление TSMC сообщает, что долю в капитале совместного предприятия, превышающую 10%, приобрела компания Denso – крупнейший поставщик автокомпонентов на конвейер Toyota Motor.

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Источник изображения: TSMC

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Затраты Denso на участие в проекте составят $350 млн, хотя само строительство предприятия TSMC в Японии потребует около $7 млрд. Из этих средств половину планируется покрыть государственными субсидиями. Sony всё равно сохранит за собой более крупный пакет акций, но теперь можно с уверенностью сказать, что у будущего предприятия TSMC появится ещё один крупный клиент и акционер в одном лице.

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