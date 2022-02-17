Владельцы роботов-пылесос часто жалуются на то, что уборка с помощью подобных решений не до конца автоматизирована. Речь идёт о том, что хоть аппарат сам занимается уборкой, пользователи потом приходится мыть робота вручную. Решить проблему попыталась китайская компания Xiaomi, которая в 2021 года анонсировала модель EVE Plus с функцией автоматической очистки пылесборника.
Производитель пошёл дальше. Он выпустил новый пылесос, который называется ROIDMI EVA. Для этого на краудфандинговой площадке компания собрала около 1 млн долларов. Фишкой нового робота-пылесоса стала функция автоматического мытья и сушки щёток для предотвращения появления плесени и бактерий. Само собой, традиционная функция самоочистки, которая предусматривает перемещение мусора из пылесборника в мешок. Также новинка может менять воду для мытья пола.
В базовой станции ROIDMI EVA предусмотрено сразу три отделения. Первое – резервуар объёмом 4 литра для чистой воды. По мере необходимости она поступает в пылесос для мытья пола. Второй – мешок для пыли. Объём составляет 3 литра. По словам производителя, менять его нужно раз в два месяца в среднем. Наконец, третий отдел отводится под контейнер для грязной воды, которая появляется во время очистки щёток.
Мощность всасывания пыли в ROIDMI EVA составляет 3200 Па. По словам производителя, этого достаточно для того, чтобы робот убирал шерсть домашних животных на коврах. Компания сравнивает новинку с Roborock S7+, у которого данный показатель составляет 2500 Па.
Для перемещения ROIDMI EVA используется 360-градусную систему навигации LDS. Которая обеспечивает ему возможность создавать карту помещения и двигаться даже в полной темноте. Насадки вращаются со скоростью 180 об/мин. Компания заявляет, что на одном полном заряде аккумулятора робот-пылесос можно убрать помещение площадью 200 квадратных метров.
Стоимость ROIDMI EVA составляет 999 долларов, но на стадии краудфандинга купить робота можно со скидкой 27%, то есть за 729 долларов. Поставки пылесосов начнутся в апреле 2022 года.