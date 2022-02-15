Как отметил ресурс DigiTimes, руководство китайского контрактного производителя SMIC не разделяет обеспокоенности некоторых участников рынка активным увеличением объёмов производства полупроводниковых компонентов, особенно с использованием зрелых литографических технологий. По словам первоисточника, кризис перепроизводства отрасли точно не грозит, ибо в сегменте старых техпроцессов предложение покрывает спрос от силы на 10%.
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Важно понимать, что SMIC смотрит на ситуацию «со своей колокольни», а положение этого китайского подрядчика весьма специфично. Компания специализируется на зрелой литографии и основную часть продукции поставляет на внутреннем китайском рынке, где спрос на базовые электронные компоненты действительно очень высок. Возможно, конкуренты SMIC за пределами Китая со временем и столкнутся с ситуацией, когда их передовые производственные линии будут загружены не полностью, но для начала объёмы производства придётся серьёзно расширить.