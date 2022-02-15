Ближайшим отраслевым мероприятием, которое пройдёт под эгидой компании NVIDIA, станет конференция для разработчиков GTC 2022, на открытии которой выступит основатель Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang). Содержание его доклада пока не определено, но обычно подобные выступления не обходятся без упоминаний об игровых новинках – тем более, что пока компания ничего внятного о будущем GeForce RTX 3090 Ti сообщить своей аудитории не может.
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В целом, как отмечается в тексте официальной почтовой рассылки, «конференция GTC 2022 будет посвящена ускоренным вычислениям, глубокому обучению, анализу данных, цифровым двойникам, коммуникациям, квантовым вычислениям и вычислениям в центрах обработки данных, облаках и периферии. Будет проведено более 20 специальных сессий по применению ИИ в климатологии».
Для тех, кто по каким-то причинам не сможет посмотреть выступление генерального директора NVIDIA в прямом эфире с 18-00 по московскому времени 22 марта текущего года, в дальнейшем будет доступна запись пленарного доклада основателя компании.