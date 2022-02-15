Неужели GeForce RTX 3090 Ti раньше не выйдет?

Ближайшим отраслевым мероприятием, которое пройдёт под эгидой компании NVIDIA, станет конференция для разработчиков GTC 2022, на открытии которой выступит основатель Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang). Содержание его доклада пока не определено, но обычно подобные выступления не обходятся без упоминаний об игровых новинках – тем более, что пока компания ничего внятного о будущем GeForce RTX 3090 Ti сообщить своей аудитории не может.

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Источник изображения: NVIDIA

В целом, как отмечается в тексте официальной почтовой рассылки, «конференция GTC 2022 будет посвящена ускоренным вычислениям, глубокому обучению, анализу данных, цифровым двойникам, коммуникациям, квантовым вычислениям и вычислениям в центрах обработки данных, облаках и периферии. Будет проведено более 20 специальных сессий по применению ИИ в климатологии».

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Для тех, кто по каким-то причинам не сможет посмотреть выступление генерального директора NVIDIA в прямом эфире с 18-00 по московскому времени 22 марта текущего года, в дальнейшем будет доступна запись пленарного доклада основателя компании.