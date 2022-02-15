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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель NVIDIA выступит на открытии GTC 2022 через пять недель
Неужели GeForce RTX 3090 Ti раньше не выйдет?
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Ближайшим отраслевым мероприятием, которое пройдёт под эгидой компании NVIDIA, станет конференция для разработчиков GTC 2022, на открытии которой выступит основатель Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang). Содержание его доклада пока не определено, но обычно подобные выступления не обходятся без упоминаний об игровых новинках – тем более, что пока компания ничего внятного о будущем GeForce RTX 3090 Ti сообщить своей аудитории не может.

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Источник изображения: NVIDIA

В целом, как отмечается в тексте официальной почтовой рассылки, «конференция GTC 2022 будет посвящена ускоренным вычислениям, глубокому обучению, анализу данных, цифровым двойникам, коммуникациям, квантовым вычислениям и вычислениям в центрах обработки данных, облаках и периферии. Будет проведено более 20 специальных сессий по применению ИИ в климатологии».

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Для тех, кто по каким-то причинам не сможет посмотреть выступление генерального директора NVIDIA в прямом эфире с 18-00 по московскому времени 22 марта текущего года, в дальнейшем будет доступна запись пленарного доклада основателя компании.

#nvidia #дженсен хуанг #gtc
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vurdalakec
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10:19
Про 2000 серию я также неоднократно писала. Полностью согласна. Но на 3000 серии лучи работают хорошо. У меня было несколько карт этой серии, есть что с чем сравнить.
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vurdalakec
10:18
Майнеры сливают на авито rx480/580 8gb версии за 30-35 тыс, а пару недель назад цены были 45-50 тыс. похоже они что то учуяли либо продают "выжатые лимоны"чтобы купить" свежие лимоны".
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mo3ulla
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Jaster
10:17
Так он в мазанке живет за счет брата.. И майнит там же, ога..
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Кусачая
10:17
Всё хорошо в свое время. Сейчас 2022 год, и железо должно быть актуальным, чтобы и поиграть во все игры можно было (не только в раритеты) и вообще комп был комфортен и полезен, так сказать. Так вот, ...
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
omoikane
10:15
согласен, по этому все важные данные с наса(самосборного) сихронизированы с облаком.
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Михаил Кузьмин
10:10
Хз купил на хаях диски на днях всё отбил. Кто зашёл на низах сделал 10+ иксов. В чем проблема? Да даже сейчас выгодно всё равно её майнить. И к чему эти выпукивания? 😂
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