Оригинальный способ потратить $5 млрд.

Агентство Bloomberg сегодня распространило информацию, которая первично появилась на страницах The Wall Street Journal. Издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что корпорация Intel рассматривает возможность покупки израильской компании Tower Semiconductor, которая специализируется на контрактном производстве аналоговых компонентов на территории Израиля, США и Японии.

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Источник изображения: Tower Semiconductor

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Утверждается, что процессорный гигант готов выложить за активы этого специализированного контрактного производителя от $5 до $6 млрд, хотя до появления слухов капитализация Tower Semiconductor не превышала $3,56 млрд. Известно, что Intel рассчитывает использовать для нужд сторонних заказчиков часть своих производственных мощностей в Ирландии, а к середине десятилетия построит в штате Огайо передовой комплекс, способный изготавливать для сторонних клиентов изделия по техпроцессу Intel 18A. Летом прошлого года появлялись слухи и о намерениях компании поглотить GlobalFoundries, но они так и не оправдались. В случае с Tower Semiconductor официальной реакции сторон предполагаемой сделки пока тоже нет.