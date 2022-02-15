Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel готова к покупке контрактного производителя чипов Tower Semiconductor
Оригинальный способ потратить $5 млрд.
анонсы и реклама
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-23% за день на RTX 3070 Gigabyte
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Агентство Bloomberg сегодня распространило информацию, которая первично появилась на страницах The Wall Street Journal. Издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что корпорация Intel рассматривает возможность покупки израильской компании Tower Semiconductor, которая специализируется на контрактном производстве аналоговых компонентов на территории Израиля, США и Японии.

реклама

Источник изображения: Tower Semiconductor

анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Необычная RTX 3080 по цене 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Утверждается, что процессорный гигант готов выложить за активы этого специализированного контрактного производителя от $5 до $6 млрд, хотя до появления слухов капитализация Tower Semiconductor не превышала $3,56 млрд. Известно, что Intel рассчитывает использовать для нужд сторонних заказчиков часть своих производственных мощностей в Ирландии, а к середине десятилетия построит в штате Огайо передовой комплекс, способный изготавливать для сторонних клиентов изделия по техпроцессу Intel 18A. Летом прошлого года появлялись слухи и о намерениях компании поглотить GlobalFoundries, но они так и не оправдались. Позже во вторник Intel сообщила в официальном пресс-релизе, что купит Tower Semiconductor за $5,4 млрд.

#intel #полупроводники #сделка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
SMIC не боится перепроизводства чипов: предложение не покрывает и 10% спроса
Intel разрешит соседство в своих процессорах архитектур RISC-V и Arm
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О новой соц. сети Павла Дурова на криптовалюте TON и возможности на этом заработать
56
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
136
Российские процессоры-кентавры «Мультикор» - разбираемся, на что они способны и где применяются
32
Выбираем кресло для работы за компьютером и игр вместе с AeroCool
26
Hellgate: London - краткий обзор игры
14
Большая распродажа лицензий на Windows и Microsoft Office со скидками до 62%
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
6
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
13
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть четвертая заключительная
+

Сейчас обсуждают

Batareykin
14:49
это где 1030 по 4 рубля?
Можно ли купить геймерскую видеокарту за 2000 рублей – GeForce GTX 275 vs 11 игр в тесте WG
dmitry07
14:47
Одни аналитики не могут спрогнозировать погоду до конца недели, а другие заглядывают на десятилетие.
Эфир подорожает до $6500 после перехода на PoS и до $50 788 к концу десятилетия – аналитики AFF
Famas
14:46
Заглот кто тебе на этот раз платит ? Binance ?
5 самых провальных криптовалют февраля, которые не стоит покупать по мнению аналитиков Cryptoticker
The_Chief
14:46
Бюджетно — нигде. Более-менее прилична подписка на Office365, там сразу OneDrive на терабайт бонусом. И нет блядской политики хуяндекса по обрезанию скорости на всём, что не браузер или не их родной к...
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
Asmodeus
14:46
В планшеты и смартфоны же собираются ставить.
Российские процессоры-кентавры «Мультикор» - разбираемся, на что они способны и где применяются
The_Chief
14:43
Так то важные.
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
The_Chief
14:42
Да, ещё вопрос — сколько будет заливаться в облако образ системного диска гигов эдак на 600?
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
Виталий Shokerxxx
14:41
сначало коробас сделают потом ужо все остальное.. а так вон если как у пукина делать дворец ясен пень не хватит ни каких средств..
Цены на видеокарты Radeon RX 6000 и GeForce RTX 3000 в Европе упали на 20 процентов
The_Chief
14:40
Звучит, как признание на собрании общества анонимных девопсов.
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
Дмитрий
14:40
поддержанную без привода. нет уж спасибо
В сеть попало изображение процессора консоли Steam Deck
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем