Китайская компания Blackview представила смартфон бюджетного уровня, который получил камеру с дизайном в стиле iPhone 13 Pro. Новинка называется Blackview A95. Производитель называет её флагманом серии A. Старт продаж состоится через полторы недели. Первые покупатели на AliExpress смогут приобрести смартфон со скидкой.
Blackview A95 оборудован жидкокристаллическом дисплеем на базе 6,5-дюймовой матрицы, выполненной по технологии IPS, с поддержкой частоты обновления картинки 60 Гц. Экран в смартфоне имеет соотношение сторон 20 к 9, а плотность точек составляет 269 пикселей/дюйм. Разрешение панели – HD+.
В отличие от iPhone 13 Pro наш герой получил не широкую «чёлку», а компактный каплевидный вырез. В нём установлена одинарная фронтальная камера на базе 8-мегапиксельного датчика изображения. Основная камера исполнена в стиле последнего флагмана Apple, но состоит только из одного модуля – широкоугольного с 20-мегапиксельным датчиком изображения Sony IMX376. Оптический форм сенсора – 1/2,78 дюйма. Ещё два блока – простые муляжи.
Основная камера поддерживает технологию объединения пикселей для получения более качественных снимков при нехватке света. Производитель также заявил HDR 2.0, портретный режим и режим ночной съёмки Night Mode 2.0.
Blackview A95 весит 195 граммов и имеет толщину 8,55 мм. Новинку нельзя назвать самым тонким смартфоном в мире, зато может похвастаться аккумуляторной батареей ёмкостью 4380 мА*ч. Он заряжается с 18-ваттной подзарядкой за 41 минуту до 60% и за 80 минут до 100%.
Модель может проработать 192 часа в режиме ожидания. Слушать музыки можно в течение 25 часов без остановки, а смотреть видео – 7 часов. Также на полном заряде смартфон обеспечивает 6 часов игр, 8 часов просмотра веб-страниц и 18 часов разговоров.
Кремниевым мозгом Blackview A95 стала 12-нанометровая однокристальная система Helio P70, дополненная 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. Поддержка сотовых сетей пятого поколения не поддерживается. Вместимость постоянного запоминающего устройства составила 128 ГБ. Хранилище UFS 2.1 можно расширить на 1 ТБ картой microSD. В AnTuTu смартфон набирает почти 230 000 баллов в тесте на производительность.
Прочие параметры смартфона включают боковой сенсор для сканирования отпечатков пальцев, GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo. Программной платформой выступает операционная система Android, дополненная фирменной оболочкой Doke OS 2.1.
Стоимость смартфона составила 150 долларов. Но на старте продаж первые покупатели смогут приобрести Blackview A95 менее чем за 140 долларов с учётом подарочного купона на 10 долларов и промокода. Количество купонов ограничено (1000 штук). Чтобы не пропустить, можно добавить смартфон в корзину на AliExpress. Специальное предложение будет действовать с 21 по 23 февраля 2022 года. Новинка предлагается в цветах Fantasy Galaxy Rainbow, Aurora Night Black и Summer Ocean Blue.