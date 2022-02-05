Автопилот в этом смысле будет играть важную роль.

В прошлом году компания Ford Motor смогла стать вторым по величине производителем электромобилей в США, уступив только Tesla. Конкурирующая General Motors тоже полна планов как можно скорее перейти на выпуск электромобилей, поэтому соперничество между тремя компаниями в ближайшие годы развернётся нешуточное. По оценкам Morgan Stanley, к 2027 году Tesla удастся обойти GM и Ford по величине выручки, вместе взятых.

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Источник изображения: Pixabay

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Одним из факторов успеха Tesla в этом контексте станет более высокая средняя цена продажи электромобиля данной марки – сейчас она находится на уровне $60 000, что выше среднего значения по рынку США примерно на 20%. Само руководство Tesla считает, что со временем серьёзным источником выручки для компании станет реализация доступа к системам активной помощи водителю типа FSD, сейчас данную опцию компания оценивает в $12 000, а также предлагает по подписке с ежемесячной абонентской платой.