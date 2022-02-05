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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Конгресс США утвердил законопроект, предусматривающий субсидирование национальной полупроводниковой отрасли
На строительство предприятий будет выделено $39 млрд, если президент утвердит окончательную версию закона.
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По информации The Verge, Палата представителей американского парламента утвердила законопроект, который предусматривает субсидирование национальной полупроводниковой отрасли в размере $52 млрд сроком на ближайшие пять лет. Из этой суммы примерно $39 млрд будут направлены именно на строительство новых предприятий.

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Источник изображения: The Verge

В июне подобный законопроект уже был принят Сенатом США, и теперь его членам предстоит вместе с конгрессменами выработать окончательный вариант закона, который и будет подписан президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden). В своём обращении к парламентариям он уже выразил своё нетерпение сделать это в ближайшее время.

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Надо сказать, что на фоне планов производителей по строительству предприятий в США выделяемая властями сумма не кажется такой уж существенной. Судите сами, только Intel собирается до 2025 года вложить $40 млрд в строительство нескольких предприятий в Аризоне и Огайо, ещё $12 млрд вложит в строительство нового предприятия в Аризоне компания TSMC, да и Samsung собирается потратить на своё новое предприятие в Техасе около $17 млрд. Понятно, что власти США не готовы полностью компенсировать затраты компаний на строительство новых предприятий, но $39 млрд довольно быстро будут израсходованы.

#финансы #полупроводники #сша
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