И обновлённый iPad Air с поддержкой сетей пятого поколения.

Специализирующийся на слухах о продукции Apple штатный автор ресурса Bloomberg в своём очередном прогнозе поведал, что компания уже 8 марта может представить первый смартфон начального уровня с поддержкой сетей 5G, а также обновлённую версию планшета iPad Air с аналогичными телекоммуникационными возможностями.

реклама

Источник изображения: Pixabay

Новый iPhone SE сохранит внешность существующего сейчас смартфона, который дебютировал в апреле 2020 года, но обзаведётся более производительным процессором, улучшенной камерой и модемом для работы в сетях 5G. По аналогии, обновлённый iPad Air получит более быстрый процессор и возможность обмениваться данными в сетях пятого поколения. Наконец, семейство компьютеров Mac может пополниться очередной моделью на базе процессора Apple собственной разработки.

анонсы и реклама 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% -40% в Киберпонедельник в Ситилинке Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

В первой половине марта, по данным источника, может появиться и операционная система iOS 15.4, значимым нововведением которой станет поддержка биометрической аутентификации Face ID по лицу при условии ношения пользователем медицинской маски. В целом, в текущем году Apple должна представить новые iMac, Mac Pro и MacBook Air, модернизированный MacBook Pro начального уровня, три новые модели часов Apple Watch, четыре модели iPhone 14 и новые наушники AirPods. Возможный дебют гарнитуры дополненной реальности Apple предпочла отложить до 2023 года, как сообщает Bloomberg.