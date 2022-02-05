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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple готовит к 8 марта версию iPhone SE с поддержкой 5G
И обновлённый iPad Air с поддержкой сетей пятого поколения.
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Специализирующийся на слухах о продукции Apple штатный автор ресурса Bloomberg в своём очередном прогнозе поведал, что компания уже 8 марта может представить первый смартфон начального уровня с поддержкой сетей 5G, а также обновлённую версию планшета iPad Air с аналогичными телекоммуникационными возможностями.

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Источник изображения: Pixabay

Новый iPhone SE сохранит внешность существующего сейчас смартфона, который дебютировал в апреле 2020 года, но обзаведётся более производительным процессором, улучшенной камерой и модемом для работы в сетях 5G. По аналогии, обновлённый iPad Air получит более быстрый процессор и возможность обмениваться данными в сетях пятого поколения. Наконец, семейство компьютеров Mac может пополниться очередной моделью на базе процессора Apple собственной разработки.

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В первой половине марта, по данным источника, может появиться и операционная система iOS 15.4, значимым нововведением которой станет поддержка биометрической аутентификации Face ID по лицу при условии ношения пользователем медицинской маски. В целом, в текущем году Apple должна представить новые iMac, Mac Pro и MacBook Air, модернизированный MacBook Pro начального уровня, три новые модели часов Apple Watch, четыре модели iPhone 14 и новые наушники AirPods. Возможный дебют гарнитуры дополненной реальности Apple предпочла отложить до 2023 года, как сообщает Bloomberg.

#смартфоны #apple #iphone #5g
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