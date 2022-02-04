Отраслевые гиганты типа TSMC и Intel объявили о выделении десятков и даже сотен миллиардов долларов на строительство новых предприятий и освоение новых литографических технологий, которые будут освоены в ближайшие годы, но опрошенные CNBC аналитики не опасаются, что экспансия производства чипов в скором времени приведёт к кризису перепроизводства.
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Эксперты Forrester уверены, что два-три года уйдёт на строительство новых предприятий, и в этот период объёмы производства не смогут догнать спрос, не говоря уже об угрозе появления излишков. В дальнейшем спрос продолжит расти, и запланированных производителями мер по борьбе с дефицитом в конечном итоге может оказаться недостаточно. Многое будет зависеть и от готовности властей отдельных стран субсидировать развитие местной полупроводниковой отрасли, ведь с государственной поддержкой прогресс пойдёт быстрее.
Аналитики Bain считают, что в текущей пятилетке величина капитальных затрат в полупроводниковой отрасли окажется в два раза выше, чем в период с 2016 по 2020 годы. Средства будут направляться не только на строительство новых предприятий, но и на освоение более сложных и затратных литографических технологий.