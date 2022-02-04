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Новости Hardware Алексей Сычёв
Toshiba намеревается удвоить объёмы выпуска силовой электроники
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Дефицит полупроводниковых компонентов, как сошлись во мнении участники рынка, в последние кварталы был обусловлен ограниченностью производственных мощностей, связанных со зрелыми техпроцессами и кремниевыми пластинами типоразмера 200 мм. По информации Bloomberg, к марту 2025 года Toshiba намеревается увеличить объёмы производства силовой электроники, на рынке которой сейчас занимает не более 6%, в два с половиной раза.

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Источник изображения: TSMC

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Достижению этой цели будет способствовать строительство нового профильного предприятия в Японии – на соответствующие нужды будет потрачено около $870 млн. Предприятие будет изначально работать с кремниевыми пластинами типоразмера 300 мм и обходиться электроэнергией из возобновляемых источников. Попутно Toshiba будет модернизировать уже имеющееся предприятие по выпуску силовой электроники, переведя его на использование кремниевых пластин типоразмера 300 мм. Продукция предприятий будет востребована в автомобильном сегменте в связи с активным переходом на электротягу.

#полупроводники #toshiba #япония
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