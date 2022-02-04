Агентство Bloomberg распространило информацию, согласно которой власти Японии выражают глубокую озабоченность своей высокой зависимостью от импорта товаров из Китая. В 1133 товарных категориях степень японской экономики зависимости от китайского импорта превышает 50%.
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В 2019 году китайский импорт определял 23% стоимости всех товаров, ввезённых в Японию. Это значительно выше показателей, присущих США и Германии. Власти Японии намерены выделять больше средств на производство электронных компонентов на территории страны, ведь в сегменте ПО, смартфонов и планшетов зависимость от китайского импорта выражена очень сильно.