Особенно в сфере производства электроники.

Агентство Bloomberg распространило информацию, согласно которой власти Японии выражают глубокую озабоченность своей высокой зависимостью от импорта товаров из Китая. В 1133 товарных категориях степень японской экономики зависимости от китайского импорта превышает 50%.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

В 2019 году китайский импорт определял 23% стоимости всех товаров, ввезённых в Японию. Это значительно выше показателей, присущих США и Германии. Власти Японии намерены выделять больше средств на производство электронных компонентов на территории страны, ведь в сегменте ПО, смартфонов и планшетов зависимость от китайского импорта выражена очень сильно.