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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом году средняя цена реализации клиентских продуктов AMD выросла на 57%
А количество сократилось на 8%.
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В годовом отчёте AMD по форме 10-K, который появился только сегодня, содержалась интересная информация о структуре изменения выручки компании на направлении клиентских процессоров и графических решений. Как вы могли узнать по итогам первичного разбора годовой отчётности, клиентские процессоры и графические решения в прошлом году принесли компании на 45% больше, чем в 2020 году – около $9,3 млрд.

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Источник изображения: AMD

Как объясняет AMD в форме 10-K, произошло это преимущественно за счёт роста средней цены реализации на 57 %. По данным производителя, цены росли за счёт смещения спроса в сторону более дорогих продуктов в семействах Ryzen, Radeon и AMD Instinct. Разбивка по категориям не приводится.

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Интересно, что при этом фактическое количество отгружаемой продукции даже сократилось на 8 % по сравнению с 2020 годом. В какой категории оно просело сильнее, компания тоже не поясняет, но добавляет, что в условиях дефицита компонентов она была вынуждена сосредоточиться на продвижении более дорогих решений.

#amd #аналитика #финансы
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