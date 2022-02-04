Тезис о необходимости подкреплять прогнозы по темпам роста выручки увеличением объёмов поставок продукции до сих пор влиял на инвесторов безупречно, а потому в годовом отчёте AMD по форме 10-K нашлось немало интересной информации о деятельности компании в минувшем отчётном периоде. По крайней мере, у нас появилась возможность понять, за счёт чего почти на 40% выросла стоимость складских остатков.
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По сравнению с 2020 годом, к декабрю прошлого AMD смогла запустить в работу продукции на общую сумму $1,7 млрд, что на 47% больше результата предшествующего периода. Как поясняется в годовом отчёте, операционные расходы компании выросли на $920 млн за счёт заключения долгосрочных контрактов с поставщиками. При этом запасы готовой продукции на складах AMD в стоимостном выражении увеличились весьма незначительно. По всей видимости, к концу прошлого года компания просто проплатила TSMC и GlobalFoundries больше кремниевых пластин, находящихся в обработке.