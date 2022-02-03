Не упустите возможность купить видеокарту GeForce RTX 3050 по официально рекомендованной для России цене в 26 500 рублей

Учётной записи больше одного года

С аккаунта уже совершались покупки в период с 2021 по 2022 год

Вы не покупали видеокарт серии GeForce RTX 3000 в последние 12 месяцев

Ещё одним условием будет личный визит в магазин с документами, подтверждающими вашу личность.

Релиз GeForce RTX 3050 стал одним из самых скандальных и вызвал массу негатива как на российском рынке, так и среди европейцев, привыкших к низким ценам и переполненным прилавкам. Увы, на этот раз продавцы не стали бегать за потенциальными покупателями, предлагая им выгодные скидки, ведь на кону самая бюджетная видеокарта. Говорить о том, что продукт за 250 долларов могут называть бюджетным только миллионеры, не имеет никакого смысла. Рынок вносит свои коррективы, а значит потенциальным покупателям приходится выбирать. Судя по создавшемуся ажиотажу, эти самые потенциальные покупатели были готовы платить и 300 и даже 400 долларов за GeForce RTX 3050, вот только в дело вмешались перекупщики, а партнёры NVIDIA изначально выставили цены под 400 евро на немалую часть своей продукции.В итоге в российскую розницу новинка пришла по цене 46 тысяч рублей и выше. Отдельные площадки пытались продать небольшую партию по рекомендованным ценам, вот только сомнительная методика привела к тому, что видеокарты снова достались перекупщикам, а обычные геймеры так ничего и не получили. Представители магазина Ситилинк осознают, что потребности рынка и отложенный спрос настолько велики, что даже консолидированные усилия всех участников рынка не способны решить проблему дефицита. И всё же, было решено продать партию из 100 видеокарт GeForce RTX 3050 по рекомендованной цене. Акция стартует 3 февраля в 16:00 по московскому времени. Будет доступна модель производства Palit, а цена зафиксирована на отметке в 26 500 рублей.Главная задача состоит в том, чтобы хотя бы 100 постоянных покупателей Ситилинк получили возможность купить долгожданную видеокарту по рекомендованной цене. В отличие от аналогичных акций на других площадках, отбор будет происходить в ручном режиме, а значит ни одна GeForce RTX 3050 не уйдёт перекупщикам. Заранее предупреждаем, что шанс получить видеокарту невелик, ведь количество желающих будет исчисляться тысячами. Если вы хотите попытать счастье, то должны владеть аккаунтом, соответствующим определённым условиям:Как мы уже писали выше, всего будет реализовано 100 видеокарт. Счастливчики могут заказать адресную доставку или прийти в ближайший к вам магазин Ситилинк, расположенный в одном из 498 городах России. Оставляйте заявку на странице акции. Обязательно убедитесь в том, что вы не меняли почту и телефон с которых происходила регистрация в Ситилинк. Сотню счастливчиков будут обзванивать 7 февраля. Не пропустите звонок, ведь количество желающих намного больше, чем видеокарт. Вполне возможно, что именно вы станете одним из тех, кто получит новую GeForce RTX 3050 по цене в 26 500 рублей. Удачи.