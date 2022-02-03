Ибо растёт количество участников бета-тестирования FSD.

Американское ведомство NHTSA, отвечающее за безопасность дорожного движения в США, в последнее время стало получать больше жалоб от владельцев электромобилей Tesla на ложные срабатывания системы автоматического торможения. По информации Reuters, ссылающейся на публикацию в The Wall Street Journal, лишь за последние три месяца количество профильных жалоб выросло до 107 штук, хотя за предыдущие 22 месяца набралось всего 34 жалобы.

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Источник изображения: Tesla

По всей видимости, по мере расширения круга участников бета-тестирования FSD рядовые автовладельцы начали чаще сталкиваться с автоматическим торможением при отсутствии видимых препятствий на пути следования электромобиля Tesla. Компания планомерно совершенствует программное обеспечение, уменьшая частоту ложных срабатываний.

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Агентство NHTSA также вынудило Tesla отключить на 53 822 эксплуатируемых в США электромобилях марки функцию преодоления стоп-линии на нерегулируемых перекрёстках «накатом», без полной остановки. По мнению разработчиков, такой алгоритм приближал автоматику к поведению настоящих водителей и снижал риск столкновения с попутными транспортными средствами. Регуляторы настояли на том, что машины должны преодолевать стоп-линию в соответствии с правилами дорожного движения, достигая полной остановки перед продолжением движения.