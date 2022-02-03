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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD сможет представить графические решения с архитектурой RDNA 3 не ранее четвёртого квартала
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На квартальной отчётной конференции глава AMD Лиза Су (Lisa Su) довольно скупо прокомментировала сроки выхода графических решений с архитектурой RDNA 3, отметив лишь, что данное событие состоится в текущем году. Зато один из так называемых инсайдеров углядел в описанной им самим последовательности обновления видеокарт AMD традиционную закономерность.

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Источник изображения: Twitter, Greymon55

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Если в третьем квартале, как считает источник, видеокарты серии Radeon RX 6x50 предложат более быструю память, то в последующем квартале AMD как раз сможет представить графику поколения RDNA 3. Как считает автор исходной публикации, рациональность такой последовательности анонсов ранее была доказана и графиком выхода новых центральных процессоров AMD.

#amd #видеокарты #rdna3
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