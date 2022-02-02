Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
DDR5-8904: новый рекорд разгона памяти соответствует двухканальному режиму
Хорошая кобыла лишних баб не чувствует.
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070

Вопреки сложившимся традициям читательского восприятия, публикация редакцией сайта нескольких последовательных новостей по мотивам квартального отчёта не стала сопровождаться единогласным ликованием аудитории, поэтому на несколько часов сменить тему поможет новый рекорд разгона оперативной памяти, установленный тайваньским энтузиастом CHIANG-CHENG-TAO.

реклама

Источник изображения: HWBot, CHIANG-CHENG-TAO

Он уже не первый день экспериментирует с материнской платой MSI MEG Z690 Unify-X, инженерным образцом процессора Intel Core i9-12900K и резервуарами с жидким азотом, делая упор на способность комплекта памяти TeamGroup работать на предельных частотах в двухканальном режиме.

Источник изображения: HWBot, CHIANG-CHENG-TAO

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
RTX 3070 со скидкой 15 000р

На этот раз автору эксперимента удалось доказать своё безоговорочное лидерство, ибо режим DDR5-8904 стал лучшим результатом в абсолютном рейтинге, а сохранение двухканальной организации работы с памятью вообще заслуживает отдельной похвалы. Тайминги модулей памяти составили 50-126-126-127-2. Ключевые моменты рекордного эксперимента энтузиаст даже запечатлел на видео, которое можно изучить на хостинге YouTube.

#экстремальный разгон #msi #ddr5 #teamgroup #разгон памяти
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

DDR5-8778: лучший результат разгона для двухканальной памяти
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4
AMD Radeon RX 6900 XT разогнался по чипу до 3305 МГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пользователи Windows 10 массово переходят на Windows 11 — разбираемся в причинах
105
Геймеры против перекупщиков: противостояние на Avito за RTX 3050
127
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
123
На что способен набор отверток WMC из Светофора за 10$
16
Зачем нужны RTX 2060S и 2070S, когда есть RTX 3060 - обзор EVGA RTX 3060 XC GAMING
61
Обзор SSD 128Gb за 1000 рублей - Movespeed 128 GB модель YSSDJQB-128GSQ
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4
19
Windows 11 и MS Office Pro Plus доступны с большими скидками на распродаже к китайскому Новому году
Обслуживание видеокарты ROG Strix GeForce® GTX 1060 OC edition 6GB
6
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на выставке CES 2022
+

Сейчас обсуждают

fokuslotus
14:51
сложность сети не зависит от мамкиных майнеров чел ты
Российские майнеры распродают фермы и оборудование для добычи Эфира и Биткоинов
SVG4K
14:48
Пару лет, все верно, а то и все три. Надо чтобы пара больших патчей вышла, уже не впервые.
Пользователи Windows 10 массово переходят на Windows 11 — разбираемся в причинах
fokuslotus
14:48
уже запущен, но пока против перекупов, там челы по 25к в днс 3050 купили и сбагривают по 45к.
Российские майнеры распродают фермы и оборудование для добычи Эфира и Биткоинов
The KMS
14:48
Настоящий оверклокер.
Обслуживание видеокарты ROG Strix GeForce® GTX 1060 OC edition 6GB
NEON_ft
14:48
Прочитал статью, ни слова о дате перехода.
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
Владимир Захаров
14:46
Не поспорить , спасибо что благодаря 400 долларовому Ryzen 1700x который был хорош только в рабочих задачах пользователи смогли купить 200 долларовый i5-9400F который был быстрее в играх и большинстве...
В этом году AMD догонит Intel по норме прибыли
Герман Попок
14:46
Клоун?она быстрее 1650с и за 10к не нужна будет?
AMD готовит к выходу новую бюджетную видеокарту Radeon RX 6400 – поставки только ОЕМ партнёрам
Герман Попок
14:45
Конч?рх6600хт ставит раком 3060 за цену куда ниже,типичный Шрек
AMD готовит к выходу новую бюджетную видеокарту Radeon RX 6400 – поставки только ОЕМ партнёрам
Игорь Петров
14:42
720р,Карл...пора покупать элт монитор.
AMD готовит к выходу новую бюджетную видеокарту Radeon RX 6400 – поставки только ОЕМ партнёрам
Evgeniy Som
14:41
Для говна из лоу сегмента покупать новый проц? это был сарказм или ты серьезно несешь такую хрень? Видюхи из самого лоу сегмента покупают те у кого с деньгами напряг да и система древняя. Хотя pci ex ...
Обновленные Radeon RX 6000 могут появиться в июне, а в мае ожидают RX 6500 по цене 130 долларов США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем