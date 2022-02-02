Число не очень красивое, но частота выше.

Вопреки сложившимся традициям читательского восприятия, публикация редакцией сайта нескольких последовательных новостей по мотивам квартального отчёта не стала сопровождаться единогласным ликованием аудитории, поэтому на несколько часов сменить тему поможет новый рекорд разгона оперативной памяти, установленный тайваньским энтузиастом CHIANG-CHENG-TAO.

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Источник изображения: HWBot, CHIANG-CHENG-TAO

Он уже не первый день экспериментирует с материнской платой MSI MEG Z690 Unify-X, инженерным образцом процессора Intel Core i9-12900K и резервуарами с жидким азотом, делая упор на способности единственного модуля TeamGroup работать на предельных частотах.

Источник изображения: HWBot, CHIANG-CHENG-TAO

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На этот раз автору эксперимента удалось доказать своё безоговорочное лидерство, ибо режим DDR5-8904 стал лучшим результатом в абсолютном рейтинге. Тайминги модуля памяти составили 50-126-126-127-2. Ключевые моменты рекордного эксперимента энтузиаст даже запечатлел на видео, которое можно изучить на хостинге YouTube.