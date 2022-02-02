Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом году AMD увеличила затраты на разработки более чем на 40%
Рекламные и административные расходы выросли пропорционально.
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070

Публикация квартальной отчётной конференции AMD позволила выяснить, что в прошлом году компания увеличила расходы на исследования и разработки на 44% до $2,85 млрд. Административные расходы и затраты на рекламу увеличились почти пропорционально, но по своей абсолютной величине остались более скромными – всего $1,45 млрд.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Руководство AMD не перестаёт повторять, что считает важным вкладывать средства в создание новых продуктов и увеличение объёмов их производства пропорционально спросу. Поскольку выручка компании в прошлом году росла опережающими темпами, то соотношение операционных расходов и выручки не превысило 24% против 28% годом ранее. Да и норма прибыли компании увеличилась до рекордных 50%, так что на структуру финансовых показателей AMD просто грех жаловаться.

#amd #аналитика #финансы #лиза су
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD попытается перекладывать на клиентов рост затрат не в полной мере
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пользователи Windows 10 массово переходят на Windows 11 — разбираемся в причинах
101
Изобретение квантовых компьютеров представляет угрозу биткоину и современному шифрованию данных в целом
59
Геймеры против перекупщиков: противостояние на Avito за RTX 3050
125
На что способен набор отверток WMC из Светофора за 10$
16
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
118
Как работает Nvidia DLSS - не все так однозначно
30
Зачем нужны RTX 2060S и 2070S, когда есть RTX 3060 - обзор EVGA RTX 3060 XC GAMING
61
Обзор SSD 128Gb за 1000 рублей - Movespeed 128 GB модель YSSDJQB-128GSQ
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4
19
Windows 11 и MS Office Pro Plus доступны с большими скидками на распродаже к китайскому Новому году

Сейчас обсуждают

mistergrim
13:30
Да а ездить на порше лучше, чем на трамвае.
Спутниковый интернет Starlink Premium с большой тарелкой будет надежнее, быстрее и в пять раз дороже
Вадим Негру
13:29
Я через стимплей в пределах города играл в ведьмака и лару, норм. Хл2 в динамических сценах можно пропустить прыжок
«Ростелеком» купит голосующую долю в онлайн сервисе GeForce NOW и повысит тарифы на услуги
mistergrim
13:29
В январе Государственная Дума Российской Федерации начала рассмотрение законопроекта № 1086353-7, поданного правительством. Документ вносит правки в ряд законодательных актов, де-факто запрещая исполь...
Спутниковый интернет Starlink Premium с большой тарелкой будет надежнее, быстрее и в пять раз дороже
Кристина Рейнхарт
13:29
Да какие бы ни были доходы, покупать у мразей продукт по тройной цене - себя не уважать.
GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
skydan
13:28
Тогда уж эфиров и биткоинов. Почему эфир в единственном числе указан?
Российские майнеры распродают фермы и оборудование для добычи Эфира и Биткоинов
Shuvalof Yuri
13:27
Те, кто будет продавать карты - когда пойдете по большому, то протрите карту туалетной бумагой с гуаном - пусть ГЕЙмер наслаждается. А так: продадут нищинкам б/у-шные карты, а на новые ценники сниж...
Российские майнеры распродают фермы и оборудование для добычи Эфира и Биткоинов
Иван Иванов
13:26
6600 с растаможкой от 45к будет
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
LastAtlant
13:26
Кулибин, после того как старые прокладки убрал даже спиртиком не протер?
Обслуживание видеокарты ROG Strix GeForce® GTX 1060 OC edition 6GB
Тилька Шмидт
13:26
Прошел слух что топ менеджеры мелкомягких, готовы смириться с потерей прибыли COD на сонькиной платформе. Хочешь колду? Милости просим к нашему шалашу))))))
Инсайдер: The Elder Scrolls 6, Call of Duty и Starfield будут эксклюзивами для Xbox
ambient
13:25
это видел ?
Российские майнеры распродают фермы и оборудование для добычи Эфира и Биткоинов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем