Публикация квартальной отчётной конференции AMD позволила выяснить, что в прошлом году компания увеличила расходы на исследования и разработки на 44% до $2,85 млрд. Административные расходы и затраты на рекламу увеличились почти пропорционально, но по своей абсолютной величине остались более скромными – всего $1,45 млрд.
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Руководство AMD не перестаёт повторять, что считает важным вкладывать средства в создание новых продуктов и увеличение объёмов их производства пропорционально спросу. Поскольку выручка компании в прошлом году росла опережающими темпами, то соотношение операционных расходов и выручки не превысило 24% против 28% годом ранее. Да и норма прибыли компании увеличилась до рекордных 50%, так что на структуру финансовых показателей AMD просто грех жаловаться.