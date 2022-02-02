Рекламные и административные расходы выросли пропорционально.

Публикация квартальной отчётной конференции AMD позволила выяснить, что в прошлом году компания увеличила расходы на исследования и разработки на 44% до $2,85 млрд. Административные расходы и затраты на рекламу увеличились почти пропорционально, но по своей абсолютной величине остались более скромными – всего $1,45 млрд.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

Руководство AMD не перестаёт повторять, что считает важным вкладывать средства в создание новых продуктов и увеличение объёмов их производства пропорционально спросу. Поскольку выручка компании в прошлом году росла опережающими темпами, то соотношение операционных расходов и выручки не превысило 24% против 28% годом ранее. Да и норма прибыли компании увеличилась до рекордных 50%, так что на структуру финансовых показателей AMD просто грех жаловаться.