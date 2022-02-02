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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD попытается перекладывать на клиентов рост затрат не в полной мере
Главное, чтобы всем хватало продукции.
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На сегодняшней квартальной отчётной конференции AMD глава компании Лиза Су (Lisa Su) пыталась внушить инвесторам мысль о том, что надежды на рост выручки на 31% по итогам текущего года подкреплены трезвым расчётом и долгосрочной работой с поставщиками и подрядчиками. На укрепление соответствующей инфраструктуры компания в прошлом году потратила $1 млрд в форме авансовых платежей, поэтому она рассчитывает, что объёмы поставок продукции сможет адекватно увеличивать не только в этом году, но и в последующих.

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Источник изображения: AMD

Безусловно, как призналась Лиза Су, в цепочке поставок выросли затраты, но их сокращение для компании в настоящее время не является приоритетом, поскольку важнее именно нарастить объёмы поставок продукции. Рост затрат компания будет переносить на стоимость продукции не в полной мере – часть прироста смогут поглотить сами поставщики.

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Если же говорить о сроках сохранения дефицита компонентов, то глава AMD придерживается своего прежнего прогноза, согласно которому ситуация улучшится во второй половине этого года.

#amd #аналитика #финансы #лиза су
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