Особенно в сегменте центров обработки данных.

На квартальной отчётной конференции AMD генерального директора Лизу Су (Lisa Su) спросили, считает ли она очевидной тенденцию к росту спроса на процессоры с индивидуальным дизайном под нужды конкретного заказчика, особенно в свете предстоящей сделки с Xilinx, которая разрабатывает программируемые матрицы.

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Источник изображения: AMD

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Данную сферу Лиза Су назвала «очень волнующей». Адаптированные под клиентов процессоры AMD уже предлагает в сегменте игровых консолей, и подобные формы сотрудничества с клиентами будут чаще находить применение в серверном сегменте. Клиенты будут интегрировать собственные блоки в процессоры AMD, либо модифицировать уже существующую архитектуру AMD. Единственное условие, при котором такое сотрудничество будет иметь смысл – создаваемые процессоры должны находить сбыт в достаточных объёмах, чтобы оправдать усилия по оптимизации дизайна под клиента. В случае с игровыми консолями, кстати, разработку процессоров оплачивают заказчики, поэтому AMD в этом смысле ничем особо не рискует.