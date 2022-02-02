В ходе квартальной отчётной конференции AMD генеральный директор компании Лиза Су (Lisa Su) заявила, что процессоры Ryzen 7000 будут представлены во втором полугодии, и обеспечат существенный прирост быстродействия по сравнению с предшественниками за счёт комбинации архитектуры Zen 4, нового 5-нм техпроцесса и новых интерфейсов (DDR5 и PCI Express 5.0), сочетающихся с новым конструктивным исполнением Socket AM5.
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В целом, в этом году AMD будет фокусироваться на продуктах с архитектурой Zen 4, как добавила глава компании – это касается как серверного сегмента, так и клиентского. На уровне платформы глава компании считает очень важным применение интерфейса Infinity Fabric, который позволяет в полной мере реализовать возможности экосистемы центральных и графических процессоров марки.