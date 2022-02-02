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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 более быстрой памятью обзаведутся к середине лета
И вряд ли представители архитектуры RDNA 3 появятся ранее этого срока.
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Единственным упоминанием о перспективах появления на рынке видеокарт с архитектурой RDNA 3 во время квартального отчёта AMD стало обещание Лизы Су (Lisa Su) анонсировать их в текущем году. Полагаться в этом вопросе остаётся только на очень неофициальные источники, если так можно выразиться.

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Источник изображения: VideoCardz

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По их данным, к маю AMD представит близкое подобие Radeon RX 6400, которое в варианте для розничного рынка получит обозначение Radeon RX 6500 и рекомендованную стоимость около $130. А уже к июню или июлю произойдёт масштабное по ассортименту обновление линейки видеокарт Radeon RX 6000, в результате которого они обзаведутся более быстрой памятью типа GDDR6, способной работать на частоте 18 ГГц QDR.

#amd #radeon rx 6000 #gddr6 #radeon rx 6500
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Сейчас обсуждают

Макс Зыбин
11:30
Причинноследственную связь путаешь. Как раз из-за того, что дохрена карточных майнеров, и появилась необходимость в протоколе PoS.
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x.7
11:30
То есть рузен 3600 бесполезный? Потому что мелкие ядра примерно по производительности как 3600, и эти ядра дают практически нахаляву, а за 3600 просят 20к)
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Пазил Гаджиев
11:30
Ты по моему перепутал, я не майню и не майнил.
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
VVi3ard
11:29
"Поэтому если именно для игр то вообще нет смысла брать ниже чем 3060 или rx6600xt" А учитывая что вся XBOX-X стоит дешевле чем rx6600xt то сейчас смысла брать новый ПК вообще нет. Причем когда майни...
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
Inqizitor
11:27
Если цена 20-25 тыс максимум и не купил в 2016 году 1070 - то можно взять. В противном случае - слишком дорого. Лучше бы Хуанг просто 1070 выпустил за 25000 как есть, я бы вторую 1070 взял для мелкого...
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
Василий Захаров
11:27
У меня она отказалась выходить в сеть,я при этом чтобы установить старый драйвер снизил активность ос в отношении, как она их там называет не надёжных или как то так драйверов, и всё при чём установит...
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
omoikane
11:25
Тебе интел в след процах отсыпет кучу мелких бесполезных ядер которые еще и криво пашут по дешевке, не бойся :D
В этом году AMD догонит Intel по норме прибыли
Роман Ильдикин
11:25
Когда через какое-то время окажется , что вы ошибались и я вам продемонстрирую скрин этого вашего коммента, что скажете в такой ситуации? Признаете ли , что были не правы, или будете до конца жизни пр...
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
ахахах
11:24
я просто как-то прочёл такое и крепко задумался,а выдержит ли правда сама Земля .Этож хорошо,если всё будет хорошо
Астрофизики попытались ответить на вопрос, удастся ли нам спасти Землю от метеорита диаметром 10 км
VVi3ard
11:23
Для работы можно сидеть на том на чем ты до этого работал. Если не секрет что за работа у вас что 3050 не хватает?
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
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