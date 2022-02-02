И вряд ли представители архитектуры RDNA 3 появятся ранее этого срока.

Единственным упоминанием о перспективах появления на рынке видеокарт с архитектурой RDNA 3 во время квартального отчёта AMD стало обещание Лизы Су (Lisa Su) анонсировать их в текущем году. Полагаться в этом вопросе остаётся только на очень неофициальные источники, если так можно выразиться.

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Источник изображения: VideoCardz

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По их данным, к маю AMD представит близкое подобие Radeon RX 6400, которое в варианте для розничного рынка получит обозначение Radeon RX 6500 и рекомендованную стоимость около $130. А уже к июню или июлю произойдёт масштабное по ассортименту обновление линейки видеокарт Radeon RX 6000, в результате которого они обзаведутся более быстрой памятью типа GDDR6, способной работать на частоте 18 ГГц QDR.