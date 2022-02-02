Компанию NVIDIA она уже почти догнала по величине выручки.

Квартальный отчёт AMD был полон оптимизма, компания хорошо оценивает перспективы развития собственного бизнеса на текущий год, рассчитывая увеличить выручку на 31% до $21,5 млрд и норму прибыли с 50 до 51%. Последний показатель неуклонно растёт уже на протяжении пяти кварталов, достигая впечатляющих для AMD значений. Для сравнения, в 2016 году она была вынуждена довольствоваться нормой прибыли не более 31%.

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Источник изображения: AMD

Intel же пять лет назад могла похвастать нормой прибыли около 63%, но в текущем году этот показатель расположится в диапазоне от 51 до 53%. Другими словами, AMD имеет все шансы догнать Intel по норме прибыли. В случае с последней из компаний показатель подрывается необходимостью тратить огромные средства на строительство новых предприятий и интенсивное освоение новых техпроцессов. Intel всё ещё надеется освоить за четыре года пять новых техпроцессов и вернуть себе технологическое лидерство после 2025 года.

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Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) вообще заявила в интервью Bloomberg, что компания будет развивать свой бизнес непрерывно на протяжении ближайших пяти лет, поскольку «людям нужно больше вычислительной техники». С другой стороны, перспективы сегмента ПК в компании AMD на этот год оценивают довольно осторожно – около 350 млн реализованных компьютеров, что соответствует итогу предыдущего года.