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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD в прошлом году выручила $16,4 млрд, в этом квартале рассчитывает выручить $5 млрд
Рекордные темпы роста в текущем году чуть снизятся.
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Квартальный отчёт AMD вышел сегодня ночью, акции компании успели за период торговой сессии устремиться вверх на 10%, поскольку выручка не только превзошла ожидания инвесторов, но и обновила рекорды. Квартальная выручка в годовом сравнении выросла на 49% до $4,83 млрд, годовая – на 68% до $16,42 млрд. В текущем квартале компания рассчитывает выручить $5 млрд, а по итогам всего года увеличить выручку ещё на 31% до $21,5 млрд.

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Источник изображения: AMD

Выручка AMD от реализации клиентских процессоров и графических решений в годовом сравнении выросла в четвёртом квартале на 32% до $2,6 млрд. В серверном сегменте и на направлении игровых консолей она увеличилась на 75% до $2,2 млрд, а по итогам всего года вообще выросла на 113% до $7,1 млрд. Кстати, не вся эта сумма получена за счёт реализации именно серверных компонентов – по оценкам компании, на них пришлось более 25% совокупной выручки, то есть, около $4,1 млрд. Оставшиеся $3 млрд должны были обеспечить компоненты для игровых консолей, спрос на которые останется высоким и в текущем году, по мнению главы AMD Лизы Су (Lisa Su). С другой стороны, в этом году вырастет доля выручки от реализации серверных компонентов – данный сегмент рынка в целом окажется одним из самых быстро растущих для AMD.

Источник изображения: AMD

В сегменте клиентских процессоров по итогам четвёртого квартала рекордной величины достигла выручка от реализации мобильных решений. Объёмы поставок процессоров семейства Ryzen 5000 выросли на двузначное количество процентов по сравнению с третьим кварталом, профильная выручка увеличилась пропорционально – как в мобильном сегменте, так и в настольном. AMD имеет основания считать, что её доля на рынке клиентских процессоров увеличивается уже седьмой квартал подряд.

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Выручка от реализации графических решений удваивается в годовом сравнении уже третий квартал подряд. Выручка и объёмы поставок графических процессоров Radeon RX 6000 последовательно выросли на двузначное количество процентов. По словам Лизы Су, высоким спросом пользовались все модели настольных видеокарт с архитектурой RDNA 2. В текущем году компания собирается представить центральные процессоры с архитектурой Zen 4 как в серверном, так и в настольном сегменте, а среди новинок графики появятся представители архитектуры RDNA 3.

#amd #аналитика #финансы #ryzen #radeon rx 6000 #zen 4 #rdna 3
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Savangard
08:10
Вы все врёте!!! Скулили сквозь зубы заплаканные, синие фанатики..
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Andrey Poletimov
08:07
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AMD и NVIDIA стремительно сокращают отрыв от Intel по величине выручки
Виталий Shokerxxx
08:06
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Yilec
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sop18
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