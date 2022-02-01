В апреле в Индии начнётся очередной фискальный год, и если верить CNBC, местные монетарные власти готовы будут в течение этого периода ввести в оборот цифровую национальную валюту (CBDC). По мнению министра финансов страны, такой шаг позволит придать толчок развитию цифровой экономики, а также упростит и удешевит систему управления денежной массой.
реклама
«Цифровая рупия», по словам чиновницы, будет использовать блокчейн и другие технологии. Если Индия решится на такой шаг в указанные сроки, то окажется одной из первых крупнейших мировых экономик, выпустивших в обращение официальную криптовалюту. Китай свои эксперименты в этой сфере проводит давно, но на ограниченных территориях страны, и не называет сроков полномасштабного выпуска «цифрового юаня» в широкий оборот.
О возможности выпуска цифровых национальных валют задумываются Япония и даже США, но они пока не сформировали окончательных планов на этот счёт. Министр финансов Индии на этой неделе также предложила усилить регулирование криптовалют в стране и обложить доходы от сделок с ними налогами по ставке 30%.