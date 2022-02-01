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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Индии решили, что обмен тяговых батарей лучше, чем длительная зарядка
Осталось только распространить совместимый электротранспорт.
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Индийский рынок транспортных средств пока не может сравниться с китайским по своим оборотам, но перспективы его бурного развития уже сейчас вынуждают власти страны задумываться о грамотной электрификации с учётом местной специфики. Как отмечает Reuters, министр финансов Индии Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) во время своего выступления сделала очень важное заявление о стратегии развития электротранспорта.

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Источник изображения: Reuters

Поскольку многие городские территории Индии густо населены, возможностей по активному строительству зарядных станций у властей нет, и они предлагают в качестве альтернативы развивать сервис по замене батарей на заряженные. В сегменте мототранспорта данный способ пополнения запаса хода уже активно применяется, причём именно в Индии. Электромобиль при наличии конструктивной возможности тоже способен заменять разряженную тяговую батарею на заряженную в течение нескольких минут. Китайские автопроизводители, по крайней мере, такой подход к решению проблемы долгой зарядки тоже активно пропагандируют.

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К концу десятилетия в Индии на электромобили должно приходиться не менее 30% продаж новых легковых транспортных средств, как рассчитывают местные власти. В общей же массе новых транспортных средств до 40% к тому времени должно приходиться на электрические мотоциклы и мопеды.

#электромобили #индия
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