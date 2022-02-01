Правообладатели объединились в группу из 48 компаний.

Японское издание Nikkei Asian Review сообщает, что законные представители интересов группы из 48 компаний, контролирующих 70% технологий передачи информации в сетях 4G, обратились к трём крупнейшим японским автопроизводителям с требованием выплачивать по $15 за каждый автомобиль, обладающий функцией подключения к сетям связи 4G. Плата будет взиматься даже в том случае, если конечный автовладелец данными функциями не воспользуется.

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Источник изображения: Toyota

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Toyota, Honda и Nissan должны будут договориться с правообладателями, среди которых фигурируют имена Nokia, Qualcomm, Sony, Sharp и многих других. Отношение к патентному пулу имеют как японские, так и зарубежные компании. В условиях, когда автомобили становятся всё более зависимыми от телекоммуникационной инфраструктуры, подобные выплаты могут оказаться для японских автопроизводителей довольно обременительными. Например, корпорация Toyota вынуждена будет ежегодно отдавать на нужды доступа к интеллектуальной собственности в сфере передачи информации по беспроводным сетям 4G до 0,7% своей чистой прибыли.