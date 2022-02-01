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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD в прошлом квартале могла выручить $4,52 млрд
Квартальный отчёт позволит понять, так это или нет.
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Завтра мы уже будем располагать официальной квартальной отчётностью AMD, а пока многочисленные источники формируют свои прогнозы по поводу способности компании увеличивать выручку. В прошлом квартале, по мнению аналитиков, AMD выручила $4,52 млрд, что на 39,5% больше результата годичной давности.

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Источник изображения: AMD

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Сама AMD на прошлом отчётном мероприятии заявила, что рассчитывает по итогам четвёртого квартала выручить как раз от $4,4 до $4,6 млрд, а норма прибыли компании могла достигнуть 49,5%. В прошлом году компании впервые удалось попасть в десятку ведущих поставщиков полупроводниковых компонентов по величине выручки, а также вплотную приблизиться по данному показателю к одному из главных конкурентов – компании NVIDIA.

#amd #аналитика #финансы
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