Как напоминает Bloomberg, к следующему вторнику европейские законодатели должны сформулировать черновой вариант предложений по стимулированию региональной полупроводниковой промышленности. На соответствующие нужды предполагается выделить десятки миллиардов евро, но поскольку интересы стран Европы в этом отношении могут расходиться, уже сейчас ведутся оживлённые споры.
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По информации источника, представители Бельгии, Франции, Германии, Италии и Нидерландов призывают избирательно подходить к субсидированию европейской полупроводниковой промышленности. Прежде всего, они не хотят допустить показательной внутренней конкуренции между странами региона, а также исключить перепроизводство чипов. Кроме того, они призывают инвестировать не столько в производственные мощности, сколько в освоение новых технологий и их разработку. Приоритет в субсидировании предлагается отдавать местным компаниям, что вполне закономерно.
У представителей перечисленных стран не находит понимания и тенденция к переносу производств из регионов с уже сложившейся инфраструктурой. По их мнению, если наладить логистику и здоровые торговые взаимоотношения, то нет никакой нужды тащить предприятия обратно в Европу.