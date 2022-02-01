В одну реку нельзя войти дважды, вопреки мнению немецких чиновников.

С декабря 2020 года тайваньская компания GlobalWafers пыталась получить все необходимые для покупки немецкого конкурента Siltronic разрешения, и недавно сделка прошла согласования с китайскими регуляторами, но сроки согласования в Германии вышли с завершением января, как поясняет Nikkei Asian Review. Руководству GlobalWafers не удалось предложить приемлемых для немецких чиновников условий покупки Siltronic – местной компании, выпускающей кремниевые пластины.

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Источник изображения: Reuters

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Сделка на общую сумму $4,89 млрд, которая могла бы сформировать второго по величине производителя кремниевых пластин в мире, в итоге не состоялась. Немецкой компании достанутся несколько миллионов евро отступных, а местные власти подчеркнули, что могут заняться согласованием сделки в будущем, если GlobalWafers захочет пройти процедуру повторно. Впрочем, сами представители тайваньской компании в интервью немецким СМИ заявили, что если сделка не состоится, они предпочтут инвестировать в американскую экономику.