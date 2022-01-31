Непричастные будут награждены, невиновные – наказаны?

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Издание Business Korea в силу своей ориентации на освещение состояния дел в национальной полупроводниковой отрасли обратило внимание на отсутствие у американских властей претензий к южнокорейским производителям электронных компонентов. В конце прошлого года, как известно, американские чиновники затребовали у поставщиков полупроводниковой продукции данные об объёмах поставок и количестве заказов, чтобы разобраться в причинах сложившегося дефицита.

реклама

Источник изображения: Business Korea

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27% -37 000р на 3080 MSI Gaming 2060 12Gb подешевела на 21000р Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Как поясняет корейский источник, Samsung Electronics и SK hynix, по результатам работы комиссии даже удостоились лестных отзывов с американской стороны, поскольку в условиях дефицита чипов смогли увеличить объёмы их производства. Винить в проблемах отрасли власти США склонны торговых посредников в КНР и на Тайване, которые манипулировали предложением в сегменте силовой и автомобильной электроники, многократно увеличивая цены и создавая дефицит.