Издание Business Korea в силу своей ориентации на освещение состояния дел в национальной полупроводниковой отрасли обратило внимание на отсутствие у американских властей претензий к южнокорейским производителям электронных компонентов. В конце прошлого года, как известно, американские чиновники затребовали у поставщиков полупроводниковой продукции данные об объёмах поставок и количестве заказов, чтобы разобраться в причинах сложившегося дефицита.
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Как поясняет корейский источник, Samsung Electronics и SK hynix, по результатам работы комиссии даже удостоились лестных отзывов с американской стороны, поскольку в условиях дефицита чипов смогли увеличить объёмы их производства. Винить в проблемах отрасли власти США склонны торговых посредников в КНР и на Тайване, которые манипулировали предложением в сегменте силовой и автомобильной электроники, многократно увеличивая цены и создавая дефицит.