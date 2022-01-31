Агентство Bloomberg нашло новый повод воздействовать не неустойчивую психику особо мнительных потребителей электроники. По словам источника, в прошлый понедельник в грузовом терминале аэропорта Пудун в Шанхае среди сотрудников были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекции, и несколько сотен персонала сразу были отправлены на карантин.
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Если учесть, что и морской порт Шанхая давно перегружен – сроки отправки товаров растянулись на два с лишним месяца, то от проблем на авиационном направлении ничего хорошего ждать не приходится. Участники рынка логистических услуг ожидают, что стоимость отправки грузов из Шанхая в результате увеличится ещё на 30%. Задержки по срокам будут к этому увеличению прилагаться, как нечто само собой разумеющееся.