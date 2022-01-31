Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Проблемы китайской авиатранспортной отрасли грозят усугублением дефицита чипов
Не летят самолёты (привет Мальчишу).
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

Агентство Bloomberg нашло новый повод воздействовать не неустойчивую психику особо мнительных потребителей электроники. По словам источника, в прошлый понедельник в грузовом терминале аэропорта Пудун в Шанхае среди сотрудников были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекции, и несколько сотен персонала сразу были отправлены на карантин.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Если учесть, что и морской порт Шанхая давно перегружен – сроки отправки товаров растянулись на два с лишним месяца, то от проблем на авиационном направлении ничего хорошего ждать не приходится. Участники рынка логистических услуг ожидают, что стоимость отправки грузов из Шанхая в результате увеличится ещё на 30%. Задержки по срокам будут к этому увеличению прилагаться, как нечто само собой разумеющееся.

#полупроводники #дефицит
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

К 2025 году полупроводниковая отрасль может столкнуться с перепроизводством
Европейские власти предложат свою программу субсидирования полупроводниковой отрасли к 8 февраля
Предприятие Samsung в Техасе случайно отравило местную реку отходами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
103
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Как выбрать радиатор для лютой системы жидкостного охлаждения
88
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i7-10700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
4
Выбираем корпус для бюджетного домашнего ПК вместе с AeroCool
6
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть третья
2
Как работает Nvidia DLSS - не все так однозначно
7
Изобретение квантовых компьютеров представляет угрозу биткоину и современному шифрованию данных в целом
4
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть четвертая
2

Сейчас обсуждают

sop18
15:05
хотя славился не он сам, а ларьки около него, и радиорынок "Юнона" - вы хоть понимаете, что пишите ?!))) Рынок, ларьки, да, спекулянты - наше все у тогдашних радиолюбителей.))). Где продавали сворован...
Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
sop18
15:01
Только вся эта информация относится к концу 80х. Когда социализм в СССР приказал долго жить. Идет перестройка на капиталистический путь развития. Начиная с тех же кооперативов И тут внезапно стали поя...
Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
terenty79
15:00
А кто сказал, что у людишек в рф нет баблишка вообще? на самом деле, баблишко это всегда есть, крутятся, купи продают, подворовывают, оказывают очень нужные и незаменимые интимные услуги, просто ряд...
Жители РФ массово скупают бытовую технику и электронику на фоне падения курса рубля и риска локдауна
San Sanich
14:58
Хотели по тихому слить, что бы не платить за утилизацию, да не повезло, не фартануло. Пацаны к успеху шли.
Предприятие Samsung в Техасе случайно отравило местную реку отходами
Олег Владимирович
14:57
Падение с 76 до 77.6 рублей за доллар очевидно подтолкнуло людей к покупкам техники, а не массовые распродажи со скидками которые сейчас идут в магазинах, киберпонедельник или как там его.
Жители РФ массово скупают бытовую технику и электронику на фоне падения курса рубля и риска локдауна
Найк Лященко
14:56
Опять таблетки забыл выпить?
Биткоин начал неделю с падения, а Эфир продолжает дешеветь, снижая доходность майнинга криптовалюты
sop18
14:54
КР580ВМ80 - а ничего, что это в девичестве i8080 ? Как и весь набор микросхем 580 - это содранные интелловские микросхемы ? Как то передовая советская наука и производство нагло воровали чужое, своё к...
Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
Yilec
14:54
Он вроде не первый раз в интернете. Так что фсьо норм.
На торговых площадках Китая заметили NVIDIA GeForce GT 1010 с ценой 70 долларов США
Игорь Данченко
14:54
Простые Рязани тоже нормально не работали на вин 11, автор прсто не на том акцент сделал, но общий смысл от этого не поменялся. Я к примеру тоже считаю что интел и мс саботировали амд, это прекрасно в...
Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
terenty79
14:53
зря ты ее жорину показал, он теперь ночи спать не будет, будет плакать и ее очень хотеть. нельзя так над человеком издеваться.
На торговых площадках Китая заметили NVIDIA GeForce GT 1010 с ценой 70 долларов США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем