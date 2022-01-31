И заметило это только через три месяца.

Современное литографическое производство хоть и считается ресурсоёмким с точки зрения потребления технической воды, основную её часть использует повторно после очистки, поэтому при правильной организации работы предприятий большой нагрузки на окружающую среду не создаёт. По данным американских изданий, власти штата Техас в середине января обнаружили в одном из притоков небольшой местной реки следы химикатов и останки населявших её рыб, а также выявили аномально низкий показатель кислотности pH, который опустился до 3-4 единиц вместо положенных 7-8.

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Источник изображения: Austin American-Statesman

Расследование выявило, что участок реки протяжённостью почти 2,5 км был отравлен образовавшейся в результате сброса жидких отходов серной кислотой. В упоминаемом в отчёте муниципальных властей притоке реки в результате не осталось живых организмов, хотя к настоящему моменту показатели кислотности вернулись к нормальному уровню.

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Компания Samsung Electronics, чьё предприятие по контрактному производству чипов расположилось в окрестностях Остина, вынуждена была признать, что резервуар для хранения жидких отходов и оборудование по их перекачки потеряли герметичность где-то в сентябре, но утечка была обнаружена только в середине января. В реку через соседний пруд могло поступить до 3,5 млн литров ядовитых отходов. Утверждается, что на здоровье людей этой инцидент сказаться не успел, хотя окончательные выводы пока делать рано.