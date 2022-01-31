Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Предприятие Samsung в Техасе случайно отравило местную реку отходами
И заметило это только через три месяца.
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

Современное литографическое производство хоть и считается ресурсоёмким с точки зрения потребления технической воды, основную её часть использует повторно после очистки, поэтому при правильной организации работы предприятий большой нагрузки на окружающую среду не создаёт. По данным американских изданий, власти штата Техас в середине января обнаружили в одном из притоков небольшой местной реки следы химикатов и останки населявших её рыб, а также выявили аномально низкий показатель кислотности pH, который опустился до 3-4 единиц вместо положенных 7-8.

реклама

Источник изображения: Austin American-Statesman

Расследование выявило, что участок реки протяжённостью почти 2,5 км был отравлен образовавшейся в результате сброса жидких отходов серной кислотой. В упоминаемом в отчёте муниципальных властей притоке реки в результате не осталось живых организмов, хотя к настоящему моменту показатели кислотности вернулись к нормальному уровню.

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Компания Samsung Electronics, чьё предприятие по контрактному производству чипов расположилось в окрестностях Остина, вынуждена была признать, что резервуар для хранения жидких отходов и оборудование по их перекачки потеряли герметичность где-то в сентябре, но утечка была обнаружена только в середине января. В реку через соседний пруд могло поступить до 3,5 млн литров ядовитых отходов. Утверждается, что на здоровье людей этой инцидент сказаться не успел, хотя окончательные выводы пока делать рано.

#samsung #полупроводники #литографическое производство #сша
7
Показать комментарии (7)

Материалы по теме

К 2025 году полупроводниковая отрасль может столкнуться с перепроизводством
Проблемы китайской авиатранспортной отрасли грозят усугублением дефицита чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
100
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Как выбрать радиатор для лютой системы жидкостного охлаждения
88
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i7-10700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
4
Выбираем корпус для бюджетного домашнего ПК вместе с AeroCool
6
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть третья
2
Как работает Nvidia DLSS - не все так однозначно
7
Изобретение квантовых компьютеров представляет угрозу биткоину и современному шифрованию данных в целом
4
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть четвертая
2

Сейчас обсуждают

terenty79
15:00
А кто сказал, что у людишек в рф нет баблишка вообще? на самом деле, баблишко это всегда есть, крутятся, купи продают, подворовывают, оказывают очень нужные и незаменимые интимные услуги, просто ряд...
Жители РФ массово скупают бытовую технику и электронику на фоне падения курса рубля и риска локдауна
San Sanich
14:58
Хотели по тихому слить, что бы не платить за утилизацию, да не повезло, не фартануло. Пацаны к успеху шли.
Предприятие Samsung в Техасе случайно отравило местную реку отходами
Олег Владимирович
14:57
Падение с 76 до 77.6 рублей за доллар очевидно подтолкнуло людей к покупкам техники, а не массовые распродажи со скидками которые сейчас идут в магазинах, киберпонедельник или как там его.
Жители РФ массово скупают бытовую технику и электронику на фоне падения курса рубля и риска локдауна
Найк Лященко
14:56
Опять таблетки забыл выпить?
Биткоин начал неделю с падения, а Эфир продолжает дешеветь, снижая доходность майнинга криптовалюты
sop18
14:54
КР580ВМ80 - а ничего, что это в девичестве i8080 ? Как и весь набор микросхем 580 - это содранные интелловские микросхемы ? Как то передовая советская наука и производство нагло воровали чужое, своё к...
Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
Yilec
14:54
Он вроде не первый раз в интернете. Так что фсьо норм.
На торговых площадках Китая заметили NVIDIA GeForce GT 1010 с ценой 70 долларов США
Игорь Данченко
14:54
Простые Рязани тоже нормально не работали на вин 11, автор прсто не на том акцент сделал, но общий смысл от этого не поменялся. Я к примеру тоже считаю что интел и мс саботировали амд, это прекрасно в...
Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
terenty79
14:53
зря ты ее жорину показал, он теперь ночи спать не будет, будет плакать и ее очень хотеть. нельзя так над человеком издеваться.
На торговых площадках Китая заметили NVIDIA GeForce GT 1010 с ценой 70 долларов США
sop18
14:52
И конечно в конце 80х и начале 90х цвел и пах социализм в СССР))). Юмористы. Кончился социализм, начали вводить элементы капитализма, те же кооперативы и появились персоналки. А то сказки про социализ...
Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
AnnoDomini14
14:52
Вот она карта мечты! Благородный зелёный классический текстолит! Почти MX440 нашего времени!)
На торговых площадках Китая заметили NVIDIA GeForce GT 1010 с ценой 70 долларов США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем