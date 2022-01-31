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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
DDR5-8778: лучший результат разгона для двухканальной памяти
В абсолютном рейтинге он соответствует второму месту.
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Ещё недавно тайваньский энтузиаст CHIANG-CHENG-TAO мог гордиться только третьим местом в рейтинге результатов разгона памяти, добившись двухканального режима DDR5-8678, но теперь н поднялся на второе место с результатом DDR5-8778, который по-прежнему соответствует двухканальному режиму. Фактически, это самая высокая частота, когда-либо достигнутая двухканальной памятью.

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Источник изображения: HWBot, CHIANG-CHENG-TAO

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Тайминги при этом составили 50-126-126-127-127-2, использовался двухканальный комплект Teamgroup из двух модулей по 8 Гбайт. В основе испытательного стенда лежала материнская плата MSI MEG Z690 Unify-X. Центральный процессор Intel Core i9-12900K тоже охлаждался жидким азотом, но его частота решающей роли в успехе разгона памяти не играла. Два активных ядра соседствовали с двумя активными потоками.

#intel #экстремальный разгон #alder lake #ddr5 #lga 1700
3
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Скорость выросла в 2 раза, задержки выросли в 5 раз, прям рост на лицо)
DDR5-8778: лучший результат разгона для двухканальной памяти
НиколайНикифоров
10:06
Спасибо за подробную и развернутую информацию.
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Миха81
10:06
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