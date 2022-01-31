Ещё недавно тайваньский энтузиаст CHIANG-CHENG-TAO мог гордиться только третьим местом в рейтинге результатов разгона памяти, добившись двухканального режима DDR5-8678, но теперь н поднялся на второе место с результатом DDR5-8778, который по-прежнему соответствует двухканальному режиму. Фактически, это самая высокая частота, когда-либо достигнутая двухканальной памятью.
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Тайминги при этом составили 50-126-126-127-127-2, использовался двухканальный комплект Teamgroup из двух модулей по 8 Гбайт. В основе испытательного стенда лежала материнская плата MSI MEG Z690 Unify-X. Центральный процессор Intel Core i9-12900K тоже охлаждался жидким азотом, но его частота решающей роли в успехе разгона памяти не играла. Два активных ядра соседствовали с двумя активными потоками.