В абсолютном рейтинге он соответствует второму месту.

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Ещё недавно тайваньский энтузиаст CHIANG-CHENG-TAO мог гордиться только третьим местом в рейтинге результатов разгона памяти, добившись двухканального режима DDR5-8678, но теперь н поднялся на второе место с результатом DDR5-8778, который по-прежнему соответствует двухканальному режиму. Фактически, это самая высокая частота, когда-либо достигнутая двухканальной памятью.

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Источник изображения: HWBot, CHIANG-CHENG-TAO

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Тайминги при этом составили 50-126-126-127-127-2, использовался двухканальный комплект Teamgroup из двух модулей по 8 Гбайт. В основе испытательного стенда лежала материнская плата MSI MEG Z690 Unify-X. Центральный процессор Intel Core i9-12900K тоже охлаждался жидким азотом, но его частота решающей роли в успехе разгона памяти не играла. Два активных ядра соседствовали с двумя активными потоками.