Тот случай, когда и третье место – первое.

Возможно, после недавнего обновления абсолютного рекорда разгона памяти третьим местом уже никого не удивишь, но при более подробном знакомстве с результатами эксперимента становится понятно, что режим DDR5-8678 при двухканальной организации доступа к памяти никому до этого не покорялся.

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Источник изображения: HWBot, CHIANG-CHENG-TAO

В данном случае использовался двухканальный комплект памяти Team Group, тайминги составили 50-126-126-127-127-2. Память охлаждалась жидким азотом, как и центральный процессор Intel Core i9-12900K, установленный в материнскую плату MSI MEG Z690 Unify-X.

Источник изображения: база данных CPU-Z

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Если учесть, что занимающий второе место в общем зачёте результат DDR5-8704 достигнут в одноканальном режиме, то достижение тайваньского оверклокера CHIANG-CHENG-TAO можно официально считать лучшим в разгоне двухканальных комплектов памяти.