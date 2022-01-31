Но это вряд ли случится, как считают многие участники рынка.

По оценкам Gartner, на которые ссылается The Wall Street Journal, в прошлом году величина капитальных затрат в полупроводниковой отрасли достигла $146 млрд, и эта сумма превысила профильные расходы за предыдущие пять лет. Известно, что участники рынка готовы вкладывать серьёзные средства в расширение производственных мощностей. Если в прошлом году выручка от реализации чипов по всему миру выросла на четверть до $584 млрд, то к 2025 году оборот рынка может приблизиться к $700 млрд, а в конце десятилетия и вовсе преодолеть планку в $1 трлн. Для сравнения, сейчас столько ежегодно зарабатывают все предприятия быстрого питания в мире, вместе взятые.

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Источник изображения: TSMC

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Подобные темпы экспансии вызывают опасения некоторых аналитиков. Специалисты Bain, например, ожидают, что к середине десятилетия отрасль может столкнуться с перепроизводством полупроводниковых компонентов. Вполне закономерно, что компании, активно вкладывающие средства в расширение своего производства, подобных опасений не разделяют. США собираются заметно усилить отечественную полупроводниковую отрасль. К 2027 году на территории страны может производиться до 27% чипов, выпускаемых с использованием 10-нм и более тонких литографических норм, как считают эксперты Counterpoint Research.