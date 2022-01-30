Но горят при этом настойчивее и более непредсказуемо.

Каждый случай возгорания электромобиля до сих пор привлекает пристальное внимание общественности, хотя вероятность подобного происшествия в десятки раз ниже, чем в случае с автомобилями, оснащёнными двигателями внутреннего сгорания. По информации ресурса CNBC, ссылающегося на специализированную страховую компанию, на данном этапе своей рыночной экспансии электромобили страдают от пожаров лишь в 0,03% случаев, тогда как машины с ДВС возгораются в 1,5% случаев.

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Источник изображения: Tesla

Другими словами, вероятность возгорания машины с ДВС в пятьдесят раз выше, чем у электромобиля. Больше всего в статистике страховой компании, однако, отличились гибридные автомобили, которые оснащены и двигателем внутреннего сгорания, и тяговой батареей – вероятность их возгорания достигает 3,4%.

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Впрочем, умеренный риск возгорания электромобиля перевешивается серьёзностью последствий такого пожара. Литиевые аккумуляторы сложнее тушить, а сам процесс горения сложно взять под контроль. Порой батарея повторно возгорается несколько дней спустя после первичного тушения. Рекомендации той же Tesla предписывают огнеборцам не только разрывать высоковольтные цепи электромобиля по прибытии на место пожара, но и в течение нескольких часов после победы над огнём контролировать температуру тяговой батареи, помещая её на открытую площадку с минимальным расстоянием 15 метров до ближайших воспламеняющихся объектов.