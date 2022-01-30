Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электромобили страдают от пожаров в 50 раз реже машин с ДВС
Но горят при этом настойчивее и более непредсказуемо.
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

Каждый случай возгорания электромобиля до сих пор привлекает пристальное внимание общественности, хотя вероятность подобного происшествия в десятки раз ниже, чем в случае с автомобилями, оснащёнными двигателями внутреннего сгорания. По информации ресурса CNBC, ссылающегося на специализированную страховую компанию, на данном этапе своей рыночной экспансии электромобили страдают от пожаров лишь в 0,03% случаев, тогда как машины с ДВС возгораются в 1,5% случаев.

реклама

Источник изображения: Tesla

Другими словами, вероятность возгорания машины с ДВС в пятьдесят раз выше, чем у электромобиля. Больше всего в статистике страховой компании, однако, отличились гибридные автомобили, которые оснащены и двигателем внутреннего сгорания, и тяговой батареей – вероятность их возгорания достигает 3,4%.

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Впрочем, умеренный риск возгорания электромобиля перевешивается серьёзностью последствий такого пожара. Литиевые аккумуляторы сложнее тушить, а сам процесс горения сложно взять под контроль. Порой батарея повторно возгорается несколько дней спустя после первичного тушения. Рекомендации той же Tesla предписывают огнеборцам не только разрывать высоковольтные цепи электромобиля по прибытии на место пожара, но и в течение нескольких часов после победы над огнём контролировать температуру тяговой батареи, помещая её на открытую площадку с минимальным расстоянием 15 метров до ближайших воспламеняющихся объектов.

#tesla #электромобили #статистика #электромобили tesla #пожар
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Со временем человекоподобные роботы станут для Tesla важнее электромобилей
Илон Маск нашёл новый способ сделать дорогие электромобили Tesla более привлекательными
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Самая распространенная в мире конфигурация игрового ПК по свежей статистике Steam
59
Тестируем NVIDIA GeForce RTX 3050 на примере Palit GeForce RTX 3050 StormX
97
TONcoin, бывший GRAM - криптовалюта от Павла Дурова
18
О подделках усилителей на чипе TPA 3116 D2 с AliExpress
50
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть вторая
+
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3

Сейчас обсуждают

San Sanich
10:09
А потом, ему монетки вернули. Со ловами: "Мог бы и раньше принести, а теперь не надо"
Виталик Бутерин потратит несколько триллионов монет Shiba Inu на создание вакцины от COVID-19
Boris Mishkin
10:09
Раскупили чтоб на авито продать
Стоит ли менять видеокарту спустя 6 лет после покупки – GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1070 от Benchmark
skydan
10:08
Очередной Дарк соулс под новой вывеской. Тупая беготня, прыжки и увороты
20 минут свежего геймплея Elden Ring от журналистов
Блогер
10:07
Ссылка на пост 7-месячной давности. На первую видеокартовую войну, надо полагать.
Модерация Avito не справляется с объявлениями борцов с перекупщиками видеокарт
Серегарус
10:04
молодцы какие
Российские геймеры раскупили GeForce RTX 3050 за 50 000 р и перешли на бюджетные GeForce GTX 1650
aleks Сro
10:04
да сейчас в кредит майнят только либо сумасшедшие, либо идиоты при бабках)
Вместо полного запрета Путин предлагает обложить майнинг криптовалют дополнительными налогами
shraybikus
10:03
Сменил 1080 на 3080ti, чтобы играть на ультрах в 4К HDR. А ждуны-нищеброды пускай дальше скугорят, и обозревают всякую дичь.
Стоит ли менять видеокарту спустя 6 лет после покупки – GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1070 от Benchmark
terenty79
10:02
ну хрен ли тут сказать
Российские геймеры раскупили GeForce RTX 3050 за 50 000 р и перешли на бюджетные GeForce GTX 1650
aleks Сro
10:02
т.е. ты нищеброд, который не хочет работать, а виноват Пу?)
Вместо полного запрета Путин предлагает обложить майнинг криптовалют дополнительными налогами
asv1
10:02
А не 130 ватт у 3050?
Стоит ли менять видеокарту спустя 6 лет после покупки – GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1070 от Benchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем