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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple тратит на исследования и разработки не более 5% своей выручки
И этого хватает для устойчивого роста финансовых показателей.
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Компания Apple не стала тянуть с публикацией квартального отчёта по форме 10-Q, а вот годовой отчёт она опубликовала ещё осенью, поскольку соответствующий фискальный период в её календаре завершился в сентябре. Среди прочих финансовых показателей можно обнаружить и долю выручки, которую Apple направляет на исследования и разработки.

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Источник изображения: Apple

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Как и год назад, компания выделяет на соответствующие нужды не более 5% совокупной выручки, хотя в абсолютном выражении оба показателя и увеличиваются. К слову, административные и маркетинговые расходы составляют те же 5% выручки, поэтому операционные расходы в целом не превышают 10% выручки Apple. Для сравнения, Intel за прошлый год потратила на разработки не менее 19,2% своей выручки, хотя если сравнивать поквартальные расходы в абсолютном измерении, то Apple всё равно тратит на исследования и разработки несколько больше, чем Intel. С другой стороны, и выручка Apple несопоставимо больше – эта компания за квартал зарабатывает больше, чем Intel за весь год.

#аналитика #apple #финансы
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