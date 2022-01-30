Говорит и показывает водоблок?

В сегменте видеокарт и материнских плат компания EVGA полагается на собственные компетенции, но при разработке систем охлаждения готова сотрудничать с прочими именитыми марками. Следующее поколение необслуживаемой системы жидкостного охлаждения процессоров, по словам представителя EVGA, будет создано в сотрудничестве с датской компанией Asetek.

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Источник изображения: Twitter, EVGA

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Судя по иллюстрации, новинка получит не только три вентилятора с подсветкой и логотипом EVGA на роторе, но и водоблок с интегрированной помпой, внешняя поверхность которого будет увенчана дисплеем, позволяющим отображать температуру центрального процессора и охлаждающей жидкости, а также производительность помпы и скорость вращения вентиляторов. Естественно, все эти параметры можно будет отслеживать и программным способом через фирменную утилиту, но главный нюанс будет заключаться в способности системы охлаждения регулировать производительность помпы и скорости вращения вентиляторов в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, а не только процессора.